Depois da Concessionária Eco101 anunciar que não vai fazer a duplicação da BR 101 no Espírito Santo, como previsto em contrato, o Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF/ES) decidiu processar a empresa. A ação sugere que a Eco 101 indenize em R$ 10 milhões os usuários da via pelo descumprimento do contrato. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também está sendo processada.

Your browser does not support the audio element. MPF processa concessionária Eco 101 por descumprimento de contrato

De acordo com o procurador da República André Pimentel Filho, esse valor seria convertido integralmente em desconto na tarifa de pedágio e a redução seria definida pela Justiça. Segundo a ação, a Eco 101 não tem executado obras obrigatórias e essenciais para a segurança e fluidez do tráfego, previstas no Plano de Execução da Rodovia (PER). E, mesmo assim, o usuário continua pagando a tarifa, o que caracteriza descumprimento contratual por parte da concessionária.

De acordo com o procurador, a queda na arrecadação não pode ser justificativa para o descumprimento do contrato. “Está bem claro no contrato que o risco de tráfego é da concessionária. Se por qualquer razão há redução do tráfego ou diminuição de veículos na rodovia por qualquer razão, isso é um risco da concessionária e ela deve arcar com esse risco”, alertou.

O procurador destacou que, apesar do descumprimento do contrato, a suspensão do pedágio não foi solicitada para que não haja questionamentos futuros da empresa sobre isso. “Eventual suspensão desse pedágio pode, no futuro, acarretar uma indenização da União para a concessionária ou o aumento do pedágio para compensar esses valores que não foram arrecadados em determinado período. É preciso muito cuidado com esse tipo de pedido, pois ele pode reverter em desfavor do usuário”, disse.

Além das obras que não foram realizadas, a ação também cita o grande número de acidentes com mortes na BR 101 no Estado. “Pode não ser uma causa direta, mas há uma influência. Podemos imaginar que se alguns trechos já tivessem sido duplicados, conforme o contrato dispõe, o índice de mortalidade poderia cair”, afirmou Pimentel Filho.

Além da Eco 101, a ANTT também é alvo do MPF. Segundo Pimentel Filho, o órgão não realiza fiscalização para que o contrato seja cumprido e não realiza revisões contratuais que possam reduzir a tarifa básica cobrada.