MPF pede intervenção no Dnit por causa de obra inacabada em rodovia

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) pediu intervenção da Justiça Federal no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado (Dnit) para garantir melhorias na BR-259, em Colatina, no Norte do Estado, após decisão judicial e o início de uma obra. O trabalho era para corrigir uma curva perigosa na rodovia. Foram gastos quase R$ 8 milhões. Mas, por causa de um erro de projeto, os trabalhos foram paralisados ainda em 2009.

A obra era realizada no quilômetro 28 da rodovia, na altura do distrito de Baunilha. O trecho é popularmente conhecido como "curva da morte". Segundo o procurador da República em Colatina, Jorge Munhós de Souza, dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam um número elevado de acidentes no trecho nos últimos quatro anos, inclusive de ocorrências graves. Os números são: 242 (em 2010), 248 (em 2011), 264 (em 2012), 275 (em 2013) e 260 (em 2014).

No ano passado a Justiça determinou que o Dnit fizesse a correção do desvio. Na época, foram bloqueados quase R$ 400 milhões do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado. O Ministério Público Federal afirma que esse valor seria mais que o suficiente para garantir as melhorias para a BR-259. Mas, segundo Munhós de Souza, pouca coisa foi feita desde então.

"Mesmo assim o Dnit não levou adiante a execução do que foi determinado pela Justiça Federal. O que temos hoje é uma folha de papel, uma decisão que não é obedecida e nem acatada pelo departamento. Quem passa pela curva, percebe claramente que há resquícios da obra, pedras que não foram retiradas, inclusive causando danos ambientais. Há ainda um desvio, que seria a pista nova, mas que não pode ser utilizada devido ao risco de desabamento de rochas no local, ela vai se deteriorando. Aquilo é um elogio à ineficiência administrativa, ao mau planejamento e ao gasto ineficiente dos recursos públicos", afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Intervenção

Por isso o MPF em Colatina pediu a intervenção da Justiça no Dnit, segundo o procurador da República. "Uma vez que os gestores atuais do Dnit não estão conseguindo se organizar para efetivar a decisão judicial, a ideia é que o juiz federal de Colatina selecione um profissional gabaritado para conseguir deter os poderes necessários dentro do departamento, de licitar, de contratar, de dispor dos recursos do orçamento. Assim, com total autonomia, desvinculação funcional, política, ele de uma vez por todas conseguiria cumprir o que foi determinado pela justiça. Uma vez cumprida a decisão, os trabalhos continuam normalmente", explicou.

Com o pedido de intervenção o MPF quer que o departamento também realize melhorias em outros pontos da rodovia, como adequação dos acostamentos, restauração da rodovia, realização de sinalização vertical e horizontal. O trecho da BR-259 que corta o Espírito Santo possui um pouco mais de 100 quilômetros, que vão desde o município de Fundão, até a divida com Minas Gerais, na cidade de Baixo Guandu.