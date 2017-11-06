MPF não tem acesso ao cadastro de atingidos pela lama, diz procurador

Crédito: Carlos Alberto Silva

O Ministério Público Federal não tem acesso ao cadastro dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, da Samarco. A afirmação é do procurador do Ministério Público Federal em Linhares, Paulo Henrique Trazzi. De acordo com ele, a Fundação Renova, responsável por executar as ações de reparação de danos, transforma o cadastro em uma “caixa-preta”.

Segundo o procurador, a justificativa da fundação para não disponibilizar os dados é que essas informações seriam “sensíveis”. Ainda de acordo com Paulo Henrique Trazzi, o cadastro dos atingidos é feito de forma burocrática porque a Renova alega haver fraudes. No entanto, o procurador diz que o argumento é frágil.

“A Renova transforma o cadastro em uma caixa-preta. Eles não nos permitem nem mesmo fiscalizar as fraudes. Eles defendem que a informação é sensível, como se fosse privada. Só que nós agimos no interesse dessas pessoas. A Renova, não.”

A professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Karine Carneiro, também faz críticas ao trabalho da fundação e diz que, em primeiro lugar, ela atende aos interesses da Samarco e de suas acionistas, Vale e BHP Billiton. “A Fundação Renova é o trabalho das empresas. Ia ficar feio se todas as ações fossem colocadas com CNPJ de Samarco, Vale e BHP. Então, criaram o CNPJ lavado para fazer aquilo que as empresas estão fazendo.”

Karine Carneiro é membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da UFOP, que é um dos organizadores do seminário “Balanço de 2 anos do rompimento da barragem de Fundão”, que acontece na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) até a próxima quarta-feira (8) e conta com a participação de diversas entidades de Minas Gerais e do Espírito Santo, além de pessoas afetadas pela tragédia.