Pacientes que tiverem atendimento médico recusado em unidades de saúde que atendam pelo SUS no Norte do Espírito Santo devem exigir um comprovante com o motivo da recusa. A recomendação foi dada pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a prefeituras de 11 municípios do interior capixaba. As entidades terão 60 dias para acatar ou não a recomendação, podendo o gestor responder no âmbito cível, geralmente, uma ação de improbidade.O alto número de casos de cidadãos que não são atendidos em unidades do SUS foi o que levou o MPF a adotar essa postura. O fato de, em muitos casos, a recusa do atendimento ser informada apenas verbalmente, sem esclarecimentos sobre o prazo de agendamento ou tempo de espera para o serviço de urgência e emergência, por exemplo, também deixaram o Ministério Público Federal em estado de alerta.

Your browser does not support the audio element. MPF ES quer comprovante para paciente que tiver atendimento médico recusado no SUS

A procuradora da República em São Mateus, Walquiria Imamura Picoli, informou que essa medida é de caráter nacional. "O tema de saúde pública pede várias atuações do MPF. E uma delas foi eleita de caráter prioritário, que são essas atuações do MPF que buscam a melhoria e o controle e a qualidade da prestação de serviço pelo Sistema Único de Saúde", afirmou.

Por enquanto a medida é válida para 11 municípios: Boa Esperança, Conceição da Barra, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão.

Na Grande Vitória as reclamações também são muitas e recorrentes. Nesta segunda-feira (10), por exemplo, a dona de casa Cíntia Ferreira esperou por mais de 12 horas por atendimento para seu filho, de 1 ano e 3 meses, no Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba) e não conseguiu. "Ele foi classificado com a pulseirinha amarela, mas quando eu cheguei tinha muita gente e a menina (da recepção) falou que eu deveria ter paciência. Que teria que esperar um pouco, porque tinha muita gente e pouco médico. Os médicos estavam atendendo a partos, pessoas internadas e quem estava no pronto-socorro. Eram apenas três. Mais tarde dois foram embora e ficou só um", contou.

Mas, por enquanto, o MPF ainda não fez nenhuma recomendação para a Grande Vitória. Walquíria recomenda o cidadão a comparecer a Procuradoria da República em sua região. "Qualquer cidadão que se sinta lesado em seus direitos à prestação de serviço público de saúde pelo SUS pode procurar a Procurada da República que atenda o seu município e representar contra essa omissão", orientou.