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Justiça

MPF denuncia sócios da TelexFree por sonegação de quase R$ 90 milhões e outros crimes

Investigações terminaram no final do ano passado, acusando 22 pessoas

Publicado em 20 de Fevereiro de 2017 às 18:52

Publicado em 

20 fev 2017 às 18:52
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou 22 pessoas envolvidas no esquema de pirâmide da TelexFree. Entre eles Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler, sócios da empresa. Para o MPF, a TelexFree era mais do que uma pirâmide, mas uma instituição financeira clandestina. Entre os crimes está a sonegação fiscal de quase R$ 90 milhões.
Foram ajuizadas três denúncias: além de sonegação fiscal, os acusados podem ser incriminados por crimes contra a economia popular, devido a prática de pirâmide, e pelo funcionamento clandestino de instituição financeira, que segundo a procuradora Nadja Botelho está claro.
MPF denuncia sócios da TelexFree por sonegação de quase R$ 90 milhões e outros crimes
De acordo com ela, a empresa fazia movimentações como um banco e negociava valores imobiliários, como a para construção de um hotel no Rio de Janeiro. A empresa também realizava operações de câmbio e remessas de divisas para o exterior, além de empréstimos e adiantamentos, tudo sem autorização. Com as transações, cerca de 2% da população do Brasil foi atingida.
“Ela acabou passando a margem de qualquer controle justamente porque se pensou que era apenas um pirâmide. Uma investigação mais detalhada demonstrou que era uma instituição financeira”, acrescentou.
VoIP
A TelexFree afirma, nas defesas, que não funcionava como pirâmide, mas como marketing multinível na venda de aplicativos de comunicação pela internet, chamado VoIP. No entanto, segundo o MPF, a venda do aparelho era irrisória e menos de 1% da receita da empresa era com a venda do aparelho.
Se condenados, os acusados podem pegar até 14 anos de reclusão e multa. Um sócio da empresa nos Estados Unidos, James Matthew Merril, também pode ser denunciado, mas há a expectativa de um acordo de delação premiada com a Justiça Americana. A empresa funcionou entre 2012 e 2014.
A defesa dos sócios da TelexFree foi procurada pela reportagem para comentar as denúncias, mas não atendeu as ligações.

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