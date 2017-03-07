MPF denuncia membros do Telefree por lavagem de dinheiro

Membros da Telexfree são alvos de cinco denúncias do Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) por lavagem de dinheiro. Ao todo, 15 pessoas foram denunciadas, entre os acusados estão os sócios administradores da empresa, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler, além de divulgadores e familiares dos empresários.

Segundo a procuradora da república, Nadja Botelho, os crimes de lavagem de dinheiro foram realizados basicamente de três formas. “Eles adquiriram veículos com dinheiro proveniente de atividade criminosa e colocaram em nome de terceiros. Entre esses automóveis estão uma BMW, um Toyota Corolla, uma Hilux e um Toyota Prius”, explicou.

Os crimes aconteceram, em sua maioria, após a suspensão judicial dos cadastros de brasileiros na rede de divulgadores da Telexfree no país. A suspensão foi determinada pela Justiça do Acre em junho de 2013, que também bloqueou aproximadamente R$ 600 milhões das contas bancárias da Ympactus Comercial.

Segundo a procuradora, com as contas bloqueadas os criminosos partiram para utilização de dados de terceiros para movimentar recursos ilícitos. “Eles usaram contas de outras pessoas e empresas para movimentar dinheiro e pagar despesas com funcionários, advogados. Por fim eles adquiriram uma empresa, cujo nome fantasia é Voxbras, com recursos oriundos da Telexfree, uma forma de converter os crimes relativos ao esquema de piramides em ativos líquidos”, complementou.

A ação foi oferecida pelo MPF à 1ª Vara Federal Criminal de Vitória, no fim de fevereiro, onde o processo está em tramitação. Segundo a procuradora responsável pela elaboração das denúncias, a maioria dos indivíduos citados, são réus em outros processos envolvendo a Telexfree.

O outro lado