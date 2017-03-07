Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DENÚNCIA

MPF denuncia membros do Telefree por lavagem de dinheiro

Ao todo, 15 pessoas foram denunciadas, entre os acusados estão os sócios administradores da empresa, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler

Publicado em 07 de Março de 2017 às 12:56

Publicado em 

07 mar 2017 às 12:56
Membros da Telexfree são alvos de cinco denúncias do Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) por lavagem de dinheiro. Ao todo, 15 pessoas foram denunciadas, entre os acusados estão os sócios administradores da empresa, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler, além de divulgadores e familiares dos empresários.
Segundo a procuradora da república, Nadja Botelho, os crimes de lavagem de dinheiro foram realizados basicamente de três formas. “Eles adquiriram veículos com dinheiro proveniente de atividade criminosa e colocaram em nome de terceiros. Entre esses automóveis estão uma BMW, um Toyota Corolla, uma Hilux e um Toyota Prius”, explicou.
Os crimes aconteceram, em sua maioria, após a suspensão judicial dos cadastros de brasileiros na rede de divulgadores da Telexfree no país. A suspensão foi determinada pela Justiça do Acre em junho de 2013, que também bloqueou aproximadamente R$ 600 milhões das contas bancárias da Ympactus Comercial.
Segundo a procuradora, com as contas bloqueadas os criminosos partiram para utilização de dados de terceiros para movimentar recursos ilícitos. “Eles usaram contas de outras pessoas e empresas para movimentar dinheiro e pagar despesas com funcionários, advogados. Por fim eles adquiriram uma empresa, cujo nome fantasia é Voxbras, com recursos oriundos da Telexfree, uma forma de converter os crimes relativos ao esquema de piramides em ativos líquidos”, complementou.
A ação foi oferecida pelo MPF à 1ª Vara Federal Criminal de Vitória, no fim de fevereiro, onde o processo está em tramitação. Segundo a procuradora responsável pela elaboração das denúncias, a maioria dos indivíduos citados, são réus em outros processos envolvendo a Telexfree.
O outro lado
Segundo o advogado das pessoas envolvidas, Rafael Lima, todas as atividades das empresas eram legais e que as denúncias não têm sustentação. Ele acrescentou que as pessoas relacionadas adquiriram os bens legalmente, sem ocultação de patrimônio ou lavagem de dinheiro. Em relação à Voxbras, ele disse que “é público e notório” que a Ympactus comprou a Voxbras antes mesmo do bloqueio e que não houve irregularidades na transação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados