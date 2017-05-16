O Ministério Público do Espírito Santo solicitou informações à Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) e à Prefeitura de Vitória a respeito dos imóveis que não estão ligados à rede de esgoto na Capital. A solicitação foi feita na última sexta-feira (12). O prazo dado para resposta é de 15 dias a partir do recebimento do ofício. O documento é resultado de um procedimento aberto ainda em 2016 pelo MPES para apurar possível falta de rede de esgoto em bairros de Vitória.

Your browser does not support the audio element. MPES e OAB cobram informações sobre esgoto em Vitória

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também pediu, no mês de abril, informações à prefeitura e à Cesan sobre a coleta de esgoto na Capital. Além disso, a entidade solicitou participação em uma comissão que está sendo criada pelo município de Vitória para discutir questões relacionadas ao esgoto e a uma possível mudança de prestadora de serviço na área de saneamento na capital, como explica o presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, Pedro Luiz de Andrade Domingos.

“Nós exigimos da prefeitura e do governo do Estado uma eventual discussão sobre privatização ou não da gestão da Cesan, bem como sobre se a Cesan está cumprindo o seu papel de tratamento e de ligação dos esgotos das residências na cidade, para que isso seja feito adequadamente, tenha participação da OAB e do MPES”, afirmou.

As medidas tomadas pelo Ministério Público Estadual e pela OAB aparecem justamente em um momento em que a discussão sobre o lançamento de esgoto in natura no mar de Vitória ganha força por conta da interdição de um trecho próximo à ponte que dá acesso à Ilha do Frade, na Praia do Canto.