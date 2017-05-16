O Ministério Público do Espírito Santo solicitou informações à Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) e à Prefeitura de Vitória a respeito dos imóveis que não estão ligados à rede de esgoto na Capital. A solicitação foi feita na última sexta-feira (12). O prazo dado para resposta é de 15 dias a partir do recebimento do ofício. O documento é resultado de um procedimento aberto ainda em 2016 pelo MPES para apurar possível falta de rede de esgoto em bairros de Vitória.
MPES e OAB cobram informações sobre esgoto em Vitória
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também pediu, no mês de abril, informações à prefeitura e à Cesan sobre a coleta de esgoto na Capital. Além disso, a entidade solicitou participação em uma comissão que está sendo criada pelo município de Vitória para discutir questões relacionadas ao esgoto e a uma possível mudança de prestadora de serviço na área de saneamento na capital, como explica o presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, Pedro Luiz de Andrade Domingos.
“Nós exigimos da prefeitura e do governo do Estado uma eventual discussão sobre privatização ou não da gestão da Cesan, bem como sobre se a Cesan está cumprindo o seu papel de tratamento e de ligação dos esgotos das residências na cidade, para que isso seja feito adequadamente, tenha participação da OAB e do MPES”, afirmou.
As medidas tomadas pelo Ministério Público Estadual e pela OAB aparecem justamente em um momento em que a discussão sobre o lançamento de esgoto in natura no mar de Vitória ganha força por conta da interdição de um trecho próximo à ponte que dá acesso à Ilha do Frade, na Praia do Canto.
A prefeitura de Vitória interditou a região no último dia 9 de maio, quando a quantidade de esgoto no mar assustou a população que passava pelo local. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain, o resultado da última análise da água na região da Praia do Canto sairá na próxima quinta-feira (18).