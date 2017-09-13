MPES cria grupo para discutir fiscalização do setor de rochas

Reunião no Ministério Público Estadual sobre a BR 101 Crédito: Sullivan Silva

O Ministério Público do Espírito Santo comunicou em coletiva nesta quarta-feira (13) que criou um grupo de trabalho para discutir a fiscalização, regulamentação e conscientização do setor de rochas. O órgão, no entanto, frustrou a imprensa e não anunciou nenhuma medida efetiva para evitar que novas tragédias aconteçam na BR 101, como o acidente do último domingo que matou 11 pessoas em Mimoso do Sul. Uma das carretas envolvidas na colisão tinha falhas na amarração da carga de granito, segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal.

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Integram o grupo representantes do Sindicato das Indústrias de Beneficiamento de Mármore e Granito - Sindirochas - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística - Transcares, promotoria de Justiça Serra e da Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado.

Uma das propostas que serão estudadas é o uso de ferramentas de georeferenciamento para controle de toda a cadeira produtiva do setor, das pedreiras, em que é feita a extração das pedras, ao destino final para beneficiamento, mas ainda não foi discutido de quem será a competência de administrar o sistema.

O Ministério Público vai coordenar as atividades. Segundo o promotor de Justiça, Pedro Ivo de Souza, o grupo vai somar forças para cobrar uma fiscalização mais efetiva no setor.

"Nas ações que precisam ser desenvolvidas, a gente precisa somar as forças para identificar o que está faltando. O que está faltando pode ser um melhor efetivo, melhoria em um equipamento, um estudo onde concentrar forças. A partir disso então, a gente vai intensificar os recursos e fazer as atuações", explicou.

Pedro Ivo contou também que deve ser firmado um Termo de Ajustamento de Conduta entre os órgãos de fiscalização e os setores envolvidos.

"O Ministério Público tem o Termo de Ajustamento de Conduta que faz com os acordos celebrados possam ser cobrados, inclusive judicialmente. Vamos formalizar o grupo, organizar as reuniões, estabelecer quais são as formas de trabalho e vinculá-las através de instrumentos, com o TAC", lembrou o promotor.