MPC pede suspensão de reajuste da tarifa de ônibus em Vitória

O Ministério Público de Contas (MPC) pediu a suspensão do reajuste da tarifa do transporte público de Vitória. O órgão afirma que “o aumento das tarifas foi dado sem nenhuma motivação e indica ausência de transparência e falta de divulgação da planilha de custos que originou o reajuste”. Em janeiro, a passagem do ônibus convencional foi passou a custar R$ 3,15, enquanto a do seletivo passou para R$ 4,00.

O pedido do Ministério Público de Contas foi encaminhado ao conselheiro José Antônio Pimentel, do Tribunal de Contas do Estado. A solicitação é para que a tarifa retorne para R$ 2,70, no caso dos ônibus convencionais, e para R$ 3,00 nos seletivos.

Segundo o procurador do MPC, Luiz Henrique Anastácio da Silva, as conclusões a que o órgão chegou são muito claras. “Não há dúvidas de que não cabia esse aumento, de que não há documentação justifique o reajuste e de que não houve transparência na Secretaria de Transportes e na Câmara de Transportes”, enfatizou.

O Ministério Público de Contas ressaltou que após a concessão do reajuste das tarifas dos ônibus de Vitória, recebeu diversas denúncias indicando a abusividade e ilegalidade do aumento. A partir das denúncias, foi instaurado procedimento preliminar averiguatório e os responsáveis encaminharam manifestações e planilhas com dados que supostamente indicam o valor que deve ser considerada a tarifa do transporte público coletivo de Vitória

Ainda segundo o MPC, “a partir da análise dos documentos apresentados, em especial das planilhas de custo, verificou-se a existência de fortes indícios de que o reajuste está maculado por vício de forma, ilegalidade, inexistência de motivação e transparência, tornando nula a equação dos custos”.