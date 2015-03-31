MPC pede a suspensão da nomeação de avaliadores de imposto sobre transmissão de imóveis na Prefeitura de Vila Velha

Servidores públicos da Prefeitura de Vila Velha estão exercendo de forma irregular a atividade de avaliador, que é o responsável em avaliar imóveis para fins de cálculo da base do imposto de transferência sobre bens imóveis. A prática foi denunciada pelo Ministério Público de Contas, que representou pela segunda vez em menos de um ano, contra o prefeito Rodney Miranda (DEM). Ao todo, 24 servidores foram promovidos ao cargo, sem concurso público ou qualquer tipo de qualificação, e agora recebem gratificações que elevam seus salários em até 10 vezes. Agentes de manutenção de obras, agentes e assistentes administrativos, desenhistas projetistas e topógrafos foram designados ao cargo por determinação do próprio prefeito, segundo o promotor Luciano Vieira, autor da denúncia. Para exercer essas funções, são exigidos apenas ensino fundamental, ensino médio ou curso técnico completos respectivamente.

Eles ocupam a função que deveria ser desempenhada por auditores fiscais de carreira, uma vez que realiza atividades diretamente relacionadas à arrecadação do município, sendo exigido concurso público e formação superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito. Segundo o promotor, a atitude da prefeitura burla a Constituição Federal.

Your browser does not support the audio element. MPC pede a suspensão da nomeação de avaliadores de imposto sobre a transmissão de imóveis na Prefeitura de Vitória

"Designar servidores de outras carreiras para exercê-la, constitui burla ao concurso público, porque já existe servidores de carreira, concursados, auditores fiscais, para desempenhar essa função. Aliás, servidores que tem autonomia, independência para exercer a função com zelo e eficácia", explicou.

Os problemas gerados são dos mais diversos podendo, inclusive, prejuízos aos cofres públicos, como avalia Luciano Vieira. "Há um risco temerário de gerar uma nulidade dos próprios autos de infração que venham a ser lavrados - ou dos dados de lançamento dos tributos que são lançados pelo município -, porque estão sendo executados por servidores que não tem competência para isso. Pode gerar uma perda de receita para o município", esclareceu.

Nesse caso, dar atribuição a servidores que não tem qualificação para o cargo, ainda pode acarretar em fraudes na administração pública, como aponta o promotor. "Quando o servidor de uma carreira é designado para exercer essa função de avaliador, recebe uma gratificação de produtividade. Essa gratificação eleva o salário do servidor em até 10 vezes mais do que ele recebe originariamente. Isso tira a independência do servidor de executar essa função de acordo com o que realmente tem que ser feito. Isso é suscetível de pressão, pode ser motivo de fraude. Por exemplo, avaliar um imóvel abaixo do preço e com isso fazer com que o imposto devido ser inferior ao que deveria", frisou", apontou.

Os ganhos para desempenhar as funções são grandes. O levantamento realizado pelo MPC com informações do portal da transparência da prefeitura revela que a soma do vencimento dos 24 servidores era de R$ 23,4 mil. Com a promoção passou a ser de R$ 175,6 mil. Um agente de manutenção de obras que tinha um salário de R$ 838,24 passou a receber R$ 8.703,09. Os dados revelam ainda disparidade nos reajustes realizados após a promoção.

No levantamento, há duas pessoas com ensino médio completo. Ambos ganhavam R$ 875,19. Para fazer a mesma função de avaliador, o ordenado de um subiu para R$ 1.110,43; já do outro subiu para R$ 9.298,85. Servidores locados em atividades de suporte à gestão dos processos administrativos tiveram aumentos ainda maiores: de R$ 1.057,46 para R$ 16.273,05.

Para a escolha dos funcionários a serem promovidos, o Ministério Público de Contas aponta não haver nenhum critério. O fator determinante poderia vir até mesmo de indicações externas. Mesmo as investigações não tendo avançado a ponto de confirmar, o sistema adotado na Prefeitura de Vila Velha permitiria, inclusive, a prática de apadrinhamento.

Essa não é a primeira vez que há uma representação do MPC contra Rodney Miranda devido à escolha indiscriminada de servidores públicos para o cargo de avaliador. As investigações começaram em 2013 e no ano passado ele foi notificado. Na ocasião, o prefeito alegou que há uma lei municipal que permite ao prefeito a tomar essas medidas. "Está claro que isso é um subterfugioso para aumentar a remuneração de determinados servidores. Já vem ocorrendo há muito tempo, não é uma inovação do Rodney. Essa lei é antiga de 1997. Ele tomou conhecimento, encaminhou uma nova lei em 2014, alterando-a, mas não mudou em nada sua essência. Ele ratificou as irregularidades e se propôs a mantê-la", afirma Luciano Vieira.

A representação foi feita ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Sendo acolhida integralmente como a defendida pelo MPC, a Corte pode determinar que todas as nomeações para o cargo de avaliador sejam anuladas e que o prefeito não mais passe nomear esses servidores. Deve determinar ainda que a função seja realizada pelos auditores de carreira. Cabe ainda multa ao gestor, que segundo o promotor Luciano Viana é inafastável, já "o prefeito foi notificado, tinha conhecimento, e assim se mostrou resistente e não adotou as providência para sanar essa irregularidade".

O outro lado