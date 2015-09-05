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CASO ALEXANDRE

MP recorre contra absolvição de Calú

O ex-policial civil e empresário Cláudio Luiz Andrade Batista, o Calú, foi absolvido das acusações de homicídio qualificado (por mando) e formação de quadrilha envolvendo a morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho

Publicado em 04 de Setembro de 2015 às 23:08

Publicado em 

04 set 2015 às 23:08
O Ministério Público do Estado (MPES), recorreu da decisão do júri popular que absolveu o ex-policial civil e empresário Cláudio Luiz Andrade Batista, o Calú, das acusações de homicídio qualificado (por mando) e formação de quadrilha envolvendo a morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. O magistrado foi assassinado a tiros em 2003.
O recurso foi interposto na noite desta quinta-feira (03). Segundo o MPES, a apelação tem fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, que estabelece a possibilidade de recurso quando a decisão dos jurados desconsidera a prova existente nos autos. Ainda de acordo com o MPES, nesse caso, essa é a única possibilidade de recurso referente a decisão absolutória no Tribunal do Júri.
Se o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) der provimento ao recurso, um novo júri será realizado, com jurados diferentes. Caso ocorra esse segundo júri, as partes (MPES ou defesa) não poderão mais recorrer sob esse fundamento.
Segundo o MPES, o coronel reformado da Polícia Militar Walter Gomes Ferreira e Calú foram mandantes da morte do juiz Alexandre. Ferreira foi condenado a 23 anos de prisão por formação de quadrilha e homicídio qualificado.
A reportagem não conseguiu localizar o advogado de defesa de Calú, na noite desta sexta-feira (04), para comentar sobre a decisão do MPES.

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