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MP-ES recebe pedido de anulação concurso para professores

Seleção é para designação temporária e foi promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) no último domingo

Publicado em 28 de Novembro de 2016 às 19:27

Publicado em 

28 nov 2016 às 19:27
Após irregularidades na aplicação do concurso para professor em designação temporária promovido pela Secretaria Estadual de Educação (Sedu), no último domingo (27), o deputado estadual Sérgio Majeski (PSDB) protocolou, junto ao Ministério Público Estadual, uma representação pedindo a anulação da seleção. O deputado recolheu mais de 600 assinaturas de inscritos no processo seletivo.
No último domingo, candidatos que prestariam o concurso na escola Zumbi dos Palmares, na Serra, ficaram impedidos de realizar a prova porque não havia cadernos de questões para todos. Também há relatos de que não havia informações, no local da prova, sobre a sala de aula em que cada pessoa faria o concurso na escola.
MP-ES recebe pedido de anulação concurso para professores
A candidata Rafaela Calixto foi um dos inscritos que ficaram impedidos de fazer o exame na escola Zumbi dos Palmares. Segundo Rafaela, os candidatos pretendem pedir a anulação do processo seletivo.
“Nós não estamos querendo deixar de fazer a prova. Na verdade, o que nós queremos é que nossos direitos sejam respeitados e que seja bom para o coletivo, não que favoreça uns e desfavoreça outros”, disse.
O outro lado
A Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) informou, por meio de nota, que ocorreu um atraso na entrega das avaliações na unidade da Serra, o que impossibilitou que os candidatos fizessem a prova em tempo hábil. A Esesp também alegou que está em contato com os candidatos que fariam a prova no local para mais esclarecimentos e providências. No entanto, a instituição não indicou quais serão as próximas etapas para os candidatos que perderam a prova.

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