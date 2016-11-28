MP-ES recebe pedido de anulação concurso para professores

Após irregularidades na aplicação do concurso para professor em designação temporária promovido pela Secretaria Estadual de Educação (Sedu), no último domingo (27), o deputado estadual Sérgio Majeski (PSDB) protocolou, junto ao Ministério Público Estadual, uma representação pedindo a anulação da seleção. O deputado recolheu mais de 600 assinaturas de inscritos no processo seletivo.

No último domingo, candidatos que prestariam o concurso na escola Zumbi dos Palmares, na Serra, ficaram impedidos de realizar a prova porque não havia cadernos de questões para todos. Também há relatos de que não havia informações, no local da prova, sobre a sala de aula em que cada pessoa faria o concurso na escola.

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A candidata Rafaela Calixto foi um dos inscritos que ficaram impedidos de fazer o exame na escola Zumbi dos Palmares. Segundo Rafaela, os candidatos pretendem pedir a anulação do processo seletivo.

“Nós não estamos querendo deixar de fazer a prova. Na verdade, o que nós queremos é que nossos direitos sejam respeitados e que seja bom para o coletivo, não que favoreça uns e desfavoreça outros”, disse.

O outro lado