MP-ES já propôs quase 20 ações contra candidaturas nas eleições 2016

O Ministério Público (MP-ES) já propôs quase 20 ações contra candidatos nas eleições municipais de 2016 no Espírito Santo. Até cinco dessas ações são contra candidaturas majoritárias, ou seja, contra chapas que disputavam o cargo de prefeito nas cidades capixabas. Segundo o promotor Francisco Berdeal, que coordena o Centro de Apoio Operacional Eleitoral do MP-ES, as irregularidades questionadas pelas ações de investigação judicial eleitoral e estão relacionadas a abusos de poder, como o político, econômico ou de meios de comunicação.

O promotor explica o que acontece no caso de se chegar à conclusão de que as irregularidades existiram. “A lei eleitoral diz que a consequência do reconhecimento pela Justiça Eleitoral da ocorrência desses fatos é a declaração de inelegibilidade daquele que praticou os fatos. Se for o candidato a prefeito, essa situação acaba atingindo também a chapa. Assim, existe a declaração inelegibilidade e a cassação do registro ou do diploma”, esclareceu.

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Francisco Berdeal explica que, em caso de condenação chapa majoritária pela Justiça Eleitoral, podem novas eleições municipais para o cargo de prefeito, caso o candidato com candidatura cassada tenha sido vencedor no pleito.