O Ministério Público (MP-ES) já propôs quase 20 ações contra candidatos nas eleições municipais de 2016 no Espírito Santo. Até cinco dessas ações são contra candidaturas majoritárias, ou seja, contra chapas que disputavam o cargo de prefeito nas cidades capixabas. Segundo o promotor Francisco Berdeal, que coordena o Centro de Apoio Operacional Eleitoral do MP-ES, as irregularidades questionadas pelas ações de investigação judicial eleitoral e estão relacionadas a abusos de poder, como o político, econômico ou de meios de comunicação.
O promotor explica o que acontece no caso de se chegar à conclusão de que as irregularidades existiram. “A lei eleitoral diz que a consequência do reconhecimento pela Justiça Eleitoral da ocorrência desses fatos é a declaração de inelegibilidade daquele que praticou os fatos. Se for o candidato a prefeito, essa situação acaba atingindo também a chapa. Assim, existe a declaração inelegibilidade e a cassação do registro ou do diploma”, esclareceu.
MP-ES já propôs quase 20 ações contra candidaturas nas eleições 2016
Francisco Berdeal explica que, em caso de condenação chapa majoritária pela Justiça Eleitoral, podem novas eleições municipais para o cargo de prefeito, caso o candidato com candidatura cassada tenha sido vencedor no pleito.
Nesta semana, o prefeito de Itapemirim, Luciano Paiva (PROS), teve seu mandato cassado por conta de irregularidades nas eleições de 2012. Luciano foi reeleito no último mês de outubro para um segundo mandato. Segundo o promotor Francisco Berdeal, em casos como esse, cabe um recurso contra a diplomação do prefeito reeleito.