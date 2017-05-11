Situação no Hospital Infantil foi denunciada à Rádio CBN Vitória Crédito: Ouvinte CBN

O Ministério Público Estadual (MP-ES) solicitou ao Poder Judiciário uma audiência em caráter de urgência para que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponte soluções imediatas para resolver os problemas enfrentados por crianças que fazem tratamento de câncer no Hospital Infantil de Vitória. Nesta semana, relatos de mães e imagens mostraram crianças recebendo tratamento oncológico em locais inadequados por causa da falta de leitos. As mães também denunciam que as quimioterapias chegam a atrasar até 30 dias, o que coloca em risco o tratamento do paciente.

Your browser does not support the audio element. MP-ES cobra soluções imediatas para oncologia no Hospital Infantil

O MP-ES já ingressou com duas ações civis públicas na Justiça pedindo a construção de um novo hospital infantil; ampliação de leitos; adequações sanitárias e ampliação do quadro de profissionais. De acordo com a promotora de Justiça da área da saúde, Inês Thomé Poldi Taddei, a primeira ação pedindo melhorias no Hospital Infantil de Vitória é do ano de 2011, depois teve um novo pedido em 2015.

Segundo a promotora, há muitos anos o MP-ES recebe denúncias de falta de leitos no Hospital Infantil e, com isso, muitas provas foram coletadas. “Hoje conseguimos instruir esse processo e temos elementos suficientes que demonstram a total precariedade desse hospital em todas as alas. Esse hospital está funcionando em situação calamitosa”, disse.

De acordo com a promotora, como não é possível construir um novo hospital infantil de imediato, nesta audiência solicitada à Justiça, a Sesa deve apresentar soluções imediatas que resolvam os problemas da unidade hospitalar. “Como não temos perspectiva para a construção desse hospital em imediato, precisamos que a secretaria de saúde nos dê uma solução agora, de imediato, não só para a área oncológica, mas para toda área do Hospital Infantil”, salientou.

SUPERLOTAÇÃO E FALTA DE HIGIENE

O motorista Michel Valentino acompanha o filho Davi, com apenas um ano, que faz tratamento de câncer. Ele diz que após as denúncias dos últimos dias, as crianças foram acomodadas nas enfermarias, porém, agora, elas estão superlotadas e a higiene dos banheiros de acompanhantes deixa a desejar. “Só deram uma maquiada, a estrutura continua horrível, isso aqui está um lixo. Os pais precisam sair da portaria para usar o banheiro, estando chovendo ou não tem que ir lá. É um negócio estranho. Chegando lá, a higiene do banheiro é das piores”, disse.