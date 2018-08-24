Urna eletrônica Crédito: ABr Edson Chagas

O Ministério Público Eleitoral está de olho nas candidaturas femininas para deputados estaduais e federais deste ano. Isso porque as coligações eleitorais precisam preencher a chamada cota de gênero, que garante 30% das candidaturas proporcionais para o gênero feminino. Porém, como o papel da mulher na política ainda é tímido, muitos partidos registram candidatas apenas para preencher a cota, que são as chamadas candidatas “laranjas”.

Your browser does not support the audio element. MP Eleitoral está de olho nas candidatas laranjas nesta eleição

Essas mulheres registram a candidatura, mas não fazem parte, de fato, da disputa. O dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público Estadual, promotor de Justiça Francisco Martinez Berdeal, conta que a campanha eleitoral ainda está no início, mas as investigações já estão em andamento e seguem até mesmo depois do pleito.

“É muito estranho ou incompatível com a qualidade de candidato alguém que não faça propaganda ou, efetivamente, que não tenha nenhum voto. Isso gera indícios de que algo precisa de maior esclarecimento”, contou.

Além do trabalho de investigação do MP Eleitoral, Berdeal explica que qualquer pessoa pode colaborar denunciando candidatas que não vão concorrer ao cargo. “O cidadão pode se manifestar, avisar que tem conhecimento de que determinada pessoa se candidatou e não está fazendo campanha. É muito importante ter esse apoio da população”, disse.

Para as eleições deste ano o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e o MP Eleitoral ainda não receberam denúncias de candidatas laranjas, mas o promotor explica que essa situação não é incomum.

“Muitas mulheres talvez desavisadas, talvez coniventes, mal informadas ou mesmo sem compreender a exata dimensão da importância da cota de gênero, acabaram concordando em praticar essa simulação de candidatura”, afirmou.

Se for constatada a fraude, além de ter a candidatura impugnada, a pessoa responde pelo crime de falsidade com pena de até cinco anos de prisão. Já a coligação que compactuou com a irregularidade tem a chapa anulada.