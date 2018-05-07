MP aponta 52 cirurgias com indícios de reúso de material cirúrgico

Produtos hospitalares apreendidos na nova fase da operação Lama Cirúrgica Crédito: Caíque Verli | CBN

O Ministério Público apontou que pelo menos 52 cirurgias feitas pelos médicos envolvidos na Operação Lama Cirúrgica tiveram a utilização de material reprocessado. A fraude consistia em cobrar de planos de saúde, como se fossem novos, materiais cirúrgicos de uso único, mas por eles ilegalmente reprocessados.

Your browser does not support the audio element. MP aponta 52 cirurgias com indícios de reuso de material cirúrgico

A CBN teve acesso com exclusividade à denúncia, que foi acolhida pela juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 4ª Vara Criminal da Serra. Nove pessoas, entre médicos e empresários, se tornaram réus. Três delas, os ortopedistas Nilo Lemos Neto, Rodrigo Souza Soares e Marcos Robson de Cássia, estão presas. O também médico Eduardo Araújo Ramalho virou réu, mas responde ao processo em liberdade.

O médico ortopedista Rodrigo Souza Soares é apontado pelo Ministério Público como um dos sócios da Golden Hospitalar, empresa que, segundo as investigações, revendia o material reutilizado. Quem responde contratualmente pela Golden Hospitalar são os empresários Marcos Roberto Krohlig Stein e Gustavo Deriz Chagas, que também se tornaram réus. Os dois sócios chegaram a ser presos, mas foram soltos porque, segundo a magistrada, estavam colaborando com as investigações. Sobre Gustavo Deriz, a denúncia aponta que o empresário seria laranja do médico Rodrigo Soares na empresa.

A denúncia aceita pela Justiça também cita os responsáveis por uma outra empresa, a Esterileto, que esterilizava e reprocessava materiais cirúrgicos de uso único e cujo reprocessamento é expressamente proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Neste caso, agora são réus: Carlos Eduardo Rodrigues Soares, Mônica de Carvalho Marinho Borges e Marcelo de Carvalho Marinho.

Durante as investigações, a Polícia chegou a divulgar que mais de 2500 casos de reprocessamento estavam sob suspeita, mas a denúncia cita apenas 80 cirurgias. Dessas, 52 casos são de reprocessamento em cirurgias ortopédicas, sendo que somente 27 procedimentos são detalhados pela investigação.

Segundo o Ministério Público, os ortopedistas Marcos Robson e Rodrigo Souza foram responsáveis por vinte cirurgias cada um, enquanto os médicos Nilo Lemos e Eduardo Araújo realizaram seis cirurgias cada.

Além de adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, os médicos e os sócios da Golden Hospitalar também respondem pelo crime de estelionato. Isso porque a denúncia aponta que eles também cobravam dos planos de saúde produtos que não eram utilizados na cirurgia, o que o MP chama de produto "fantasma".

Além disso, em algumas cirurgias, eles usaram produtos de valor inferior para o ato cirúrgico, mas cobravam dos planos de saúde produtos de maior valor agregado, de acordo com a denúncia. Por exemplo, em alguns casos, eles usavam equipamentos nacionais como se fossem importados para aumentar o lucro da Golden.

Outro lado

O advogado Ludgero Liberato, que representa o médico Rodrigo Sousa Soares, disse que demonstrará no curso do processo a ausência de qualquer conduta ilícita por Rodrigo, no que diz respeito às cirurgias por ele realizadas. Ludgero Liberato ainda afirmou que a denúncia evidenciou o elevado grau de precipitação na divulgação de informações da investigação, tendo em vista que inúmeras hipóteses não foram confirmadas, o que, segundo o advogado, trouxe "prejuízo irreparável à imagem dos investigados". Além disso, segundo a defesa, há diversos vícios ao devido processo legal, que serão levados ao Judiciário, no momento oportuno.

O advogado Thiago Fabres, da defesa dos réus Mônica de Carvalho Marinho Borges e Marcelo de Carvalho Marinho, da empresa Esterileto, disse que a acusação contra eles "é absurda e absolutamente infundada". Segundo o advogado, a empresa agia dentro das normas e obedecia rigorosamente aos procedimentos de esterilização dos equipamentos cirúrgicos. Além disso, de acordo com Fabres, os dois não tinham nenhuma participação na parte operacional, apenas sendo responsáveis pela parte comercial, "o que evidencia a ausência de qualquer participação nos atos descritos na denúncia".

A defesa de Gustavo Deriz disse que vai aguardar a citação do cliente.

A defesa de Marcos Robson disse que demonstrará no curso do processo a improcedência das acusações e a irresponsabilidade das autoridades envolvidas na operação “Lama Cirúrgica”, que, segundo a defesa, manipularam dados para imputar responsabilidade penal ao ortopedista pelo simples desenvolvimento da atividade médica. A defesa de Marcos ainda questiona o fato do Hospital Metropolitano não ter sido chamado para explicar como materiais de uso único reutilizados entraram em seus centros cirúrgicos. Os advogados dele alegam que é de responsabilidade do hospital realizar tal controle. A defesa ainda afirma que as autoridades não conseguiram explicar como o ortopedista deveria saber que a agulha apreendida era de uso único, se, segundo a defesa, "nem os servidores da Vigilância Sanitária estadual, que realizaram a apreensão de tal material, sabiam informar se agulha era de uso único ou reutilizável, tendo sido registrado nos autos do inquérito que os fiscais alcançaram tal informação através de consulta à internet".

O advogado Marco Antonio Gama Barreto, responsável pela defesa de Eduardo Araújo Ramalho, afirmou que seu cliente é inocente de todas as acusações, o que restará claro durante a instrução do processo, e que confia plenamente no julgamento a ser exercido pelo Poder Judiciário.

Já os advogados de defesa de Marcos Roberto Krohlig Stein, Nilo Lemos Neto e Carlos Eduardo Rodrigues Soares foram procurados e não enviaram posicionamento até o fechamento desta reportagem.

Hospital

A reportagem procurou o Hospital Metropolitano para comentar a declaração do ortopedista Marcos Robson. O Metropolitano afirmou que não vai se manifestar em relação ao que chama de "estratégias de defesa dos acusados", uma vez que, segundo o inquérito, "todas as instituições de saúde onde os acusados atuavam, assim como as operadoras, são consideradas vítimas da fraude".

Desdobramentos

Outras empresas e pessoas ainda são investigadas por suspeita de participação no esquema criminoso, que segundo denúncia, reutilizava material cirúrgico em hospitais do Espírito Santo.