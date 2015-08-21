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COM BANDEIRAS DO PT

Movimentos sindicais fazem protesto em Vitória a favor da democracia

Segundo os organizadores 800 pessoas participaram da manifestação. A Polícia Militar informou que 200 pessoas participaram do ato

Publicado em 20 de Agosto de 2015 às 21:53

Publicado em 

20 ago 2015 às 21:53
Integrantes de movimentos sindicais e estudantis protestaram, durante a tarde e início da noite desta quinta-feira (20), na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória. Os manifestantes dizem que o ato é em defesa da democracia brasileira. Os manifestantes estavam de camisas vermelhas e com bandeiras do PT, do PT do B e da presidente Dilma Rousseff. Entretanto, a presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Noemia Simonassi, destacou que o ato não era em prol do PT.
“Isso não é uma manifestação do PT, é um ato dos movimentos sociais. Chamamos as pessoas que defendem a democracia, que defendem um projeto vitorioso das urnas no ano passado e que está sendo tratorado pela mídia brasileira”, contou à Rádio CBN.
De acordo com coordenadora estadual da União Brasileira de Mulheres, Vanda Gasparini, a elite brasileira busca o golpe de estado, por isso, se faz necessário ir às ruas lutar pela democracia e pelos direitos sociais conquistados ao longo dos anos. Segundo ela o impeachment não é a solução para resolver os problemas do país. “A presidente foi eleita pela maioria do país, temos que respeitar a democracia. O impeachment seria uma tentativa de golpe”, disse.
Segundo os organizadores 800 pessoas participaram da manifestação. A Polícia Militar informou que 200 pessoas participaram do ato.

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