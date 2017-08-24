Grupos que pediram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) vão voltar às ruas no próximo domingo (27), em todo o Brasil. Em Vitória, a manifestação acontecerá na Praia de Camburi, no período da manhã. Entre as pautas do grupo, estão a renovação política e o fim da impunidade. Os integrantes também são contra a criação do fundo partidário previsto na Reforma Política que tramita no Congresso Nacional.
Movimentos que pediram impeachment de Dilma voltam às ruas no país
Segundo a líder do movimento Vem Pra Rua, Jéssica Polese, que é uma das organizadoras da manifestação, haverá um carro de som na praia na manhã do próximo domingo. Os participantes do ato também vão distribuir panfletos.
De acordo com Jéssica Polese, a manifestação não terá entre as reivindicações a saída do presidente Michel Temer (PMDB). “Contra ele, eu não digo. Nós optamos por não levantar nenhum tipo de bandeira contrária, mas somos a favor de que sejam investigados quaisquer indícios de corrupção”, afirmou.
A previsão é que os manifestantes se encontrem na Praia de Camburi, às 9h. Um grupo sairá em carreata de Vila Velha para participar do ato, segundo Jéssica Polese. A líde do movimento Vem Pra Rua informou que não estão programadas manifestações em cidades do interior capixaba no próximo domingo.