Júlio Pompeu, ex-secretário de Direitos Humanos Crédito: Ricardo Medeiros

Em depoimento prestado à Justiça nesta terça-feira (15), na audiência do caso da greve da Polícia Militar, o ex-secretário estadual de Direitos Humanos Júlio Pompeu criticou os policiais militares que aderiram à paralisação.

Segundo Pompeu, os PMs erraram, o movimento piorou a imagem deles e o policial passou a ser mais visto como mercenário do que como herói. A juíza da 4ª Vara Criminal de Vitória, Gisele Souza de Oliveira, que preside as audiências, chegou a interromper o depoimento e chamar a atenção de Pompeu por ele estar expressando uma opinião pessoal.

Your browser does not support the audio element. Movimento piorou a imagem dos policiais, afirma Júlio Pompeu

O depoimento de Júlio Pompeu durou quase uma hora e girou em torno das reuniões realizadas com a comissão do Governo do Estado para discutir o fim da paralisação, em fevereiro de 2017.

Pompeu, convocado como testemunha de defesa, disse que não conhecia a ré que a havia chamado para depor. Durante sua fala, destacou que as mulheres não cediam fácil e havia conflito de liderança dentro do movimento, o que dificultava ainda mais a negociação.

Pompeu ainda afirmou que faltou líderes dentro do movimento com coragem para encerrar a paralisação. Em entrevista aos jornalistas, após prestar o depoimento, o ex-secretário ainda lembrou das mais de 200 mortes registradas durante a greve.

"Categoria nenhuma, civil e militar, tem o direito de reivindicar às custas da vida dos outros. Isso foi um erro. Há 'n' formas de reivindicar, de mostrar insatisfação. Aquela que causa morte e prejuízo para os outros é a via errada", afirmou Pompeu.