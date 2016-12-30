Às vésperas do Réveillon, a procura por fogos de artifício nas lojas especializadas aumentou mais de 100% nesta semana. O comércio popular da Vila Rubim, em Vitória, por exemplo, registrou um grande o número de clientes nos últimos dias, em busca de fogos para comemorar a chegada do Ano Novo na praia ou em casa. Os tipos mais procurados são os coloridos e os fogos já montados, conhecidos como girândolas.

O proprietário de uma loja de fogos de artifício, Zélio Muratori, destaca que esta é a melhor época do ano para esse tipo de venda. Segundo ele, a crise financeira reduziu o valor da compra dos clientes, mas mesmo assim, a procura está sendo grande. “A procura existe, o valor de compra que diminuiu, eles não vão deixar de fazer os fogos do Réveillon. Eles vão procurar um produto mais barato”, disse.

Your browser does not support the audio element. Movimento no comércio de fogos de artifício dobra às vésperas do ano novo

O estabelecimento oferece mais de 100 itens de fogos de artifício e os preços são para todos os bolsos. “Temos uma grande variedade, que varia entre R$ 1 a R$ 1.700. Mas o que mais vende são os coloridos de R$28 e as peças montadas de R$ 60, que cabe no bolso da população”, explicou.

O aposentado David Teixeira, que mora em Campo Verde, Cariacica, comprou mais de R$ 300 de fogos para comemorar a chegada de 2017. A festa será na residência dele, com presença de parentes e amigos. Segundo ele, a atração já virou tradição na família e o investimento vale a pena. “Vale a pena, temos que agradecer a Deus por tudo que eles nos deu durante o ano e mostrar alegria para Ele no fim do ano.