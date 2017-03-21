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Operação Carne Fraca

Movimento não piorou, mas clientes ficam desconfiados em açougues na Grande Vitória

Operação da PF revelou um esquema de corrupção que teria levado ao mercado até mesmo carnes estragadas

Publicado em 20 de Março de 2017 às 21:29

Publicado em 

20 mar 2017 às 21:29
A Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal, deixou consumidores apreensivos em todo o Brasil. A operação revelou um esquema de corrupção que teria levado ao mercado até mesmo carnes estragadas. No entanto, de acordo com comerciantes com quem a reportagem conversou, os clientes continuam procurando os açougues, mas pedem mais informações sobre os produtos.
Na Vila Rubim, em Vitória, açougueiros disseram que o movimento de consumidores não foi alterado depois da deflagração da operação da Polícia Federal. Em um açougue da região, o fluxo de clientes foi maior que o normal no último domingo (19), segundo a gerente da loja, Marlene de Oliveira.
Ela conta que os clientes que vão ao local procuram saber sobre a procedência da carne. “O consumidor pergunta se a carne que nós recebemos de é um frigorífico de fora ou daqui do Estado. Eu explico que nós temos abate próprio, no município de Anchieta. Eles estão comprando, gostando e voltando porque veem que a carne é fresca”, contou.
Ações dos Procons
O Procon de Vitória vai esperar a divulgação dos lotes de carne apontados com problemas para saber se vai precisar fazer uma fiscalização na cidade. Segundo a gerente do órgão de defesa do consumidor da capital, Hérica Correa Souza, é preciso saber para onde foram enviados os lotes de carne impróprias para consumo para que uma estratégia de atuação seja traçada.
Segundo Hérica, se houver a confirmação de que esses produtos foram enviados para o Espírito Santo, o Procon de Vitória vai identificar os estabelecimentos que comercializam esses alimentos para fazer os recolhimentos das carnes.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor do Procon da Serra, Sérgio Meneglhelli, disse que no município, os fiscais vão percorrer estabelecimentos para verificar condições de armazenamento das carnes, e selos de inspeção.

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