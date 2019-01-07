Movimento em bares e restaurantes do ES cresce 15% neste verão

Praia do Morro em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

Este verão no Espírito Santo tem registrado litoral com muita procura por turistas e também pelos próprios capixabas que querem se refrescar diante das altas temperaturas. Um termômetro dessa demanda são os bares e restaurantes: somente nos primeiros dias da estação mais quente do ano, o movimento já aumentou 15% se comparado com o mesmo período do ano passado. Esse número contabiliza também a maior demanda na região de montanha, o que surpreende de acordo com o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares).

Your browser does not support the audio element. Movimento em bares e restaurantes do ES cresce 15 por cento neste verão

De acordo com o presidente da entidade, Rodrigo Vervloet, este verão já está sendo o melhor dos últimos cinco anos, com crescimento de 15% no faturamento desses estabelecimentos.

“O Espírito Santo está ficando mais em evidência em termos turísticos e há um retorno do otimismo da população que acaba trazendo as pessoas para aproveitar o tempo de lazer com a família e eles estão voltando a frequentar hotéis, bares e restaurantes”, afirmou.

Com número maior de clientes, a mão-de-obra também precisa de um reforço. Segundo Vervloet, contratações serão feitas neste período. “Estimamos um aumento em torno de 20% das contratações temporárias e intermitentes“.

Montanhas

As montanhas capixabas também tiveram aumento no número de turistas desde o mês de dezembro, início de verão. O presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e diretor da Associação Turística de Pedra Azul, Valdeir Nunes, lembra que montanha não é mais sinônimo de inverno.

“Já foi o tempo em que as pessoas falavam que janeiro é baixa temporada nas montanhas. Isso mudou. Hoje, muitas pessoas não querem praia, mas querem sair de casa, e elas vão para as montanhas”, disse.

Valdeir conta que, até durante a semana, restaurantes, bares e cervejarias da região serrana estão com movimento maior de até 10% se comparado a 2018.

“Nessa época em que as crianças estão de férias as pessoas têm subido as montanhas, não importa o dia: pode ser segunda, terça, etc. O movimento maior ainda é no final de semana, mas temos tido um movimento muito bom durante a semana, não só de capixabas, mas de turistas de outros lugares”.