Movimento de combate à corrupção rechaça novo fundo para campanhas

Edmar Camata defende que outras formas de financiamento precisam ser encontradas Crédito: Arquivo Gazeta Online

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral no Espírito Santo reprovou o Fundo Especial para Financiamento da Democracia. O projeto deste fundo está em debate na Comissão da Reforma Política na Câmara dos Deputados – as discussões serão retomadas após o recesso parlamentar. O projeto tem objetivo de liberar R$ 6 bilhões para os partidos custearem as campanhas nas próximas eleições, ao mesmo tempo em que a máquina pública está em crise orçamentária, faltando recursos para a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e universidades públicas.

Segundo o comitê do movimento no Espírito Santo a sociedade sequer foi consultada de qualquer forma para concordar ou discordar com a ação que é sugerida pelo deputado Marcus Pestana (PSDB-MG) e apresentada por Vicente Cândido (PT-SP), relator da comissão. Na prática 0,5% da receita líquida do Governo Federal seria destinado a esse fundo.

Segundo um dos integrantes do movimento, o secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata, a medida não resolve os problemas da política no país e dificilmente o povo iria querer ver tantos recursos destinados para um sistema político/partidário como o atual. “Nos parece que o Congresso Nacional não quis discutir porque a campanha é cara e como diminuir os valores. Essa solução atravessa as reais causas dos problemas políticos do Brasil. Aumentar o fundo partidário não vai evitar caixa dois. Por que a gente não começa a pensar nas 10 medidas contra a corrupção?”, critica.

Segundo Edmar Camata, mudanças mais polêmicas não estão sendo discutidas no Congresso. Ele dis ainda que alterações feitas sem discussão, de forma apressada como a proposta, podem interferir na oxigenação da política, que pode acontecer no próximo ano após a Operação Lava-Jato.

“Essa reforma que estão querendo passar está sendo apelidada de operação ‘salva-pescoço’ porque na verdade privilegia quem já está na política. Quem divide os recursos, muitas vezes de forma não transparente, são os políticos que já tem mandato, os que já controlam os partidos”, acrescenta.