Movimento abre mão de reajuste, mas Governo recusa nova proposta por "impacto financeiro"

As mulheres de policiais militares do Espírito Santo, que fazem protestos há mais de uma semana nas portas de batalhões, cederam ao pedido de reajuste salarial e entregaram uma nova proposta ao Governo do Estado nesta segunda-feira (13). A negociação, no entanto, traria custos aos cofres públicos e foi recusada. Caso o Governo aceitasse, os portões seriam liberados imediatamente, segundo o movimento de mulheres e familiares dos policiais e bombeiros militares.

Entre os principais pontos está a colocação do salário dos militares em um único nível. Atualmente existem 15 referências de ganhos, com variação de até 30% entre elas, que mudam de acordo com o tempo de trabalho na corporação. Todos os PMs, no entanto, iriam para a última referência.

Outros pontos que poderiam gerar custos ao Estado é o pedido de auxílio-alimentação, incorporação de trabalho extra (de até 18 horas mensais) a todos os militares, inclusive os inativos, e auxílio-fardamento de R$ 533,50 pago duas vezes por ano.

No período da tarde desta segunda uma das manifestantes, que não quer ser identificada, falou sobre a motivação de abrir mão do reajuste salarial. “Nós estamos mais uma vez tentando uma negociação com o Governo. Visando o clamor da sociedade e as condições, que o Estado já apresentou, decidimos abrir mão do reajuste, mas focar em condições de trabalho. Agora é com o Governo”, esclareceu.

Resposta negativa

No documento de resposta, assinado por quatro secretários de um comitê formado para responder ao movimento, o Governo diz que os quatro principais itens propostos trazem impacto expressivo para os cofres com gasto de pessoal, visto que o Estado está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).