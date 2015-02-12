Movimentação intensa em hotel onde foram hospedados familiares e funcionários sobreviventes

Foi intensa movimentação de pessoas nesta quinta-feira (12) no hotel em Vitória onde foram hospedados os funcionários sobreviventes e as famílias das vítimas da explosão do navio-plataforma FPSO Cidade São Mateus. Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), 33 dos 74 trabalhadores da plataforma desembarcaram no Porto de Capuaba, no município de Vila Velha, na noite desta quarta (11), e foram levadas para o hotel.Segundo a vice-coordenadora do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetroleiros), Mirta Rosa Chieppe, duas pessoas passaram mal na noite de quarta (11) e foram levados ao hospital. Pela manhã, elas já haviam retornado para o hotel. A Petrobras também deixou uma ambulância em frente ao hotel durante todo o dia, para prestar assistência caso necessário.ReuniãoOs representantes da empresa norueguesa BW Offshore, que operava a plataforma, e da Petrobras marcaram uma reunião com os sobreviventes e familiares das vítimas que estavam no hotel para repassar informações e oferecer ajuda no que fosse necessário. Não foi confirmado o horário em que essa reunião aconteceria, segundo Mirta.

“Essa reunião vai ser da BW Offshore com os parentes das vítimas para dar assistência. Assistência de todo gênero, de psicólogos, assistente social, para os parentes das vítimas, para dar apoio. A ajuda está satisfatória por enquanto, a Petrobras tem dado toda assistência”, disse à Rádio CBN Vitória.Segundo ela, o coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel, e o coordenador geral do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo, Paulo Rony também estariam nesta reunião.Busca pelo paiAo longo da manhã, também chegaram no hotel pessoas em busca de informações sobre familiares que estavam desaparecidos. Foi o caso do estudante Alex Mateus, de 19 anos, que estava à procura do pai, Alexsandro Souza Ribeiro, que trabalhava como supervisor da equipe de manutenção da plataforma.“Após ele ter chegado lá ele conversou com a gente, disse que estava tudo tranquilo, como em um dia normal. A gente tentou de toda forma obter informações nos jornais, ligando para a empresa, e não estávamos conseguindo contato nenhum. Até que à noite, por volta das 21 horas, eles entraram em contato com a gente”, contou à Rádio CBN Vitória.Horas depois, o economista Aires de Oliveira Júnior, tio de Alex e cunhado de Alexsandro, saiu do hotel impaciente ao não conseguir novidades.“É complicado isso, não tem assistência da empresa, não estou vendo responsabilidade nenhuma no momento. Só falam que vai ter pronunciamento, e nada. Todo mundo está preocupado, ansioso, querendo alguma notícia dele e não temos”, declarou.Aires relatou que assim como o cunhado dele, todas as seis pessoas da equipe de manutenção estariam desaparecidas. Um funcionário do navio-plataforma disse a ele que esta equipe teria sido chamada para conter um vazamento de gás após a explosão na sala de bombas. A assessoria da BW Offshore não confirma esta informação, alegando que os quatro desaparecidos e cinco mortos ainda não tiveram os nomes e cargos identificados.