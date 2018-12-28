Rodoviária de Vitória final de ano 2018 Crédito: Patrícia Scalzer

A tarde desta sexta-feira (28), a última do ano, foi de muito movimento na Rodoviária de Vitória. Segundo a administração, até o dia 1º de janeiro, cerca de 10.500 passageiros vão embarcar no Terminal Rodoviário. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo e Porto Seguro. Dentro do Estado a demanda é maior para as cidades de Cachoeiro, Guarapari, Conceição da Barra, Aracruz e São Mateus.

Para aproveitar os últimos dias de 2018, muitas pessoas estão antecipando a viagem para esta sexta. A cozinheira Verônica Melo decidiu passar o réveillon em Mucuri, Bahia. Ela comprou as passagens no início da tarde desta sexta, mas só conseguiu horário para às 21h. Segundo ela, a espera vai valer a pena.

Your browser does not support the audio element. Movimentação intensa de passageiros na saída para o Ano Novo

“Passar as férias, virada de ano. O Ano Novo lá é muito bom, tem queima de fogo, praia, cidade turística. É muito animado”, disse.

Robson vai enfrentar 16 horas de estrada Crédito: Patrícia Scalzer

O pintor Robson dos Santos vai demorar um pouco mais para chegar na casa da família, em Sergipe. Robson trabalha embarcado e está há seis meses sem ir em casa. A viagem vai durar 16 horas, mas isso não é nada perto da saudade. “É um pouco cansativo, mas para ver minha família eu não meço esforços”, disse.

A dona de casa Maria Agripina também decidiu passar o Ano Novo longe de casa. Ela viajou nesta sexta para Linhares, para encontrar os pais. “Vou ficar com eles até o dia 6 de janeiro”.

Trem da Vale

Outro local que vai ficar bastante movimentado neste final de ano é a Estação Pedro Nolasco, em Cariacica. Mais de 7 mil pessoas devem desembarcar na estação até o dia 2 de janeiro. O movimento em direção a Minas Gerais também é grande, são cerca de 5 mil passageiros neste período de Ano Novo.

As passagens saindo de Cariacica para Belo Horizonte já estão esgotadas na maioria dos dias, restam apenas para o dia 31 de dezembro. Quem quiser passar o Réveillon em outros destinos de Minas Gerais, como Governador Valadares ou Ipatinga, ainda encontra passagens.

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