Movimentação de cargas nos portos aumenta 7% em 2017, afirma Codesa

Porto de Vitória vai receber navios maiores após dragagem Crédito: Arquivo/ag

Depois de dois anos seguidos acumulando quedas, os terminais portuários administrados pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) tiveram um crescimento de 7% na movimentação de cargas em 2017. Com quase 1.200 navios atracados em seis terminais ao longo do ano, a quantidade de carga movimentada chegou perto dos 7 milhões de toneladas. Em 2016 esse número foi de 6.447.236 toneladas. No mesmo período, a arrecadação cresceu 4%.

Your browser does not support the audio element. Movimentação de cargas nos portos aumenta 7 por cento em 2017, afirma Codesa

Entre os principais produtos que têm os portos do Espírito Santo como rota, os granéis sólidos tiveram um aumento de 21% na movimentação. São mercadorias como a soja, o milho e os fertilizantes.

Na avaliação de Mayhara Chaves, diretora de planejamento e desenvolvimento da Codesa, os números positivos são ainda mais comemorados por causa de alguns imprevistos encarados no ano passado.

"Tendo em vista que foi um ano de grandes dificuldades, a gente teve a greve da polícia, em fevereiro do ano passado, a gente teve algumas greves no setor portuários, que impediram a gente de trabalhar alguns dias. Outra dificuldade que a gente teve também, que é uma dificuldade para o bem, foi a obra da dragagem, que isso impediu um pouco a atracação de navios", explicou Mayhara.

Após 19 anos de obras, a dragagem do Porto de Vitória terminou no ano passado. A partir de agora, o canal de acesso do porto e a bacia de evolução - área em que os navios fazem as manobras - possuem profundidade de 13,5 metros.

Sendo assim, o Porto de Vitória fica liberado para receber embarcações com até 70 mil toneladas. O limite atual é de 30 mil toneladas. A expectativa da Codesa é para que a liberação da Marinha para receber navios maiores aconteça ainda no primeiro semestre de 2018.

"A expectativa para 2018 é para que a gente continue crescendo. A gente finalizou no ano passado as obras de dragagem. Nesse primeiro semestre a gente aguarda a homologação da nossa batimetria (medição da profundidade do calado), que possibilidade a gente receber navios maiores e com mais carga", concluiu Mayhara.