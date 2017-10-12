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BR 101

Motoristas relatam atenção ao passar em trecho de acidente em Viana

Na véspera de feriado, acidente com nove veículos deixou quatro mortos

Publicado em 12 de Outubro de 2017 às 12:33

Publicado em 

12 out 2017 às 12:33
Trânsito intenso na BR 101 na saída para o feriado Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Um dia após o grave acidente que deixou quatro pessoas mortas e envolveu nove veículos na BR 101, em Viana, o trânsito na região era intenso na saída para o feriado. Para inibir infrações, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização no trecho e ao longo das estradas federais que cruzam o Espírito Santo.
Com uma triste sequência de graves acidentes nas rodovias capixabas, o motoristas acaba ficando apreensivo com o tráfego em um feriado. Alguns condutores que conversaram com a Rádio CBN Vitória disseram que tentam tomar todos os cuidados antes de viajar para evitar transformar o passeio em um problema.
O professor Marcelo Benevides aproveitou o feriado para viajar. Ele diz que prefere se precaver para não ter transtornos na estrada. “Normalmente, a gente tem que ter muita cautela porque nessa época de feriado há muito movimento nas estradas. Eu tento manter o carro sempre organizado para não ter nenhum imprevisto e o principal, que é andar dentro dos limites de velocidade, respeitando o outro que está dirigindo.”
O aposentado Antônio Sérgio também foi tirar uns dias de folga durante o feriado. Ele citou alguns itens com os quais tem sempre atenção antes de pegar a estrada. “Cinto, farol aceso, pneu. Também olhei o óleo, a água, tudo.”
Motoristas relatam atenção ao passar em trecho de acidente em Viana
A Polícia Rodoviária Federal está realizando a Operação 12 de Outubro nas estradas federais do Espírito Santo. A ação é focada em locais e horários com índices mais altos de acidentes. A PRF também aumentou o efetivo nas rodovias e vai atuar com recursos com radar portátil para inibir o excesso de velocidade.

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