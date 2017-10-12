Motoristas relatam atenção ao passar em trecho de acidente em Viana

Trânsito intenso na BR 101 na saída para o feriado Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Um dia após o grave acidente que deixou quatro pessoas mortas e envolveu nove veículos na BR 101, em Viana, o trânsito na região era intenso na saída para o feriado. Para inibir infrações, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização no trecho e ao longo das estradas federais que cruzam o Espírito Santo.

Com uma triste sequência de graves acidentes nas rodovias capixabas, o motoristas acaba ficando apreensivo com o tráfego em um feriado. Alguns condutores que conversaram com a Rádio CBN Vitória disseram que tentam tomar todos os cuidados antes de viajar para evitar transformar o passeio em um problema.

O professor Marcelo Benevides aproveitou o feriado para viajar. Ele diz que prefere se precaver para não ter transtornos na estrada. “Normalmente, a gente tem que ter muita cautela porque nessa época de feriado há muito movimento nas estradas. Eu tento manter o carro sempre organizado para não ter nenhum imprevisto e o principal, que é andar dentro dos limites de velocidade, respeitando o outro que está dirigindo.”

O aposentado Antônio Sérgio também foi tirar uns dias de folga durante o feriado. Ele citou alguns itens com os quais tem sempre atenção antes de pegar a estrada. “Cinto, farol aceso, pneu. Também olhei o óleo, a água, tudo.”

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