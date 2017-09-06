Motoristas reclamam dos congestionamentos na Rua Dona Maria Rosa

Quem precisa passar pela Rua Dona Maria Rosa, em Andorinhas, Vitória, para acessar a Avenida Maruípe tem reclamado dos constantes congestionamentos na via. Segundo motoristas e comerciantes da região, a interdição da Leitão da Silva para obras de duplicação e a falta de sincronia dos semáforos têm contribuído para a lentidão no trânsito, que agora é registrada em vários horários do dia.

Segundo relato de motoristas, todos os dias, mesmo sem registro de acidentes ou veículos com pane mecânica, os motoristas que deixam a Ponte da Passagem em direção a Maruípe perdem muito tempo para percorrer os 800 metros entre a Rua Dona Maria Rosa e a Avenida Maruípe até o Quartel da Polícia Militar.

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Neste trecho, há em média, seis semáforos, o que na opinião do autônomo Claudinei Freitas é o motivo dos congestionamentos. “A Rua Dona Maria Rosa com a Avenida Maruípe tem sempre esse desgaste, tanto no horário da manhã quanto à tarde. Acredito que um pouco é por causa da falta de sincronia dos sinais em frente ao quartel. Eles poderiam colocar um guarda municipal para agilizar esse processo”, contou.

O comerciante Joziel da Rocha conta que a interdição da Avenida Leitão da Silva contribuiu para o trânsito na região, mas esse não é o único motivo. Ele também atribui aos semáforos o motivo dos congestionamentos. “Acho que precisa um controle da guarda municipal ou da Polícia Militar, pois o trânsito aqui é constante e ao meu ver é devido aos semáforos”, destacou.

O vendedor ambulante Ricardo Souza conta que o fluxo de veículos na via aumentou depois que a Avenida Leitão da Silva foi interditada para obras. “Depois que fecharam a Leitão da Silva o trânsito na Dona Maria Rosa piorou, antes não era assim”, disse

De acordo com o secretário Municipal de Transportes, Tyago Hoffmann, vários fatores contribuem para o congestionamento da Rua Dona Maria Rosa, mas o principal deles é o aumento da frota de carros. “É preciso ficar claro que quanto mais veículos entram em circulação o trânsito vai piorando e não é só em Vitória, mas em qualquer lugar do mundo”, disse.

Além disso, ele destaca que a interdição parcial da Avenida Leitão da Silva por causa das obras está sobrecarregando vias como a Dona Maria Rosa, Reta da Penha e Avenida Maruípe.