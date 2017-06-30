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Motoristas reclamam de mudanças no rotativo de Cariacica

Ouvintes da Rádio CBN enviaram reclamações dizendo que não conseguiam mais pagar pelo estacionamento e que o saldo que tinham anteriormente não foi transferido para o novo aplicativo

Publicado em 30 de Junho de 2017 às 18:59

Publicado em 

30 jun 2017 às 18:59
As mudanças no estacionamento rotativo de Cariacica estão causando irritação nos usuários do sistema. O consórcio que administra o serviço na cidade trocou o aplicativo pelo qual os motoristas fazem os pagamentos. Ouvintes da Rádio CBN enviaram reclamações dizendo que não conseguiam mais pagar pelo estacionamento e que o saldo que tinham anteriormente não foi transferido para o novo aplicativo.
O comerciante Bruno Campos, por exemplo, precisou estacionar o carro no bairro Campo Grande, nesta semana, para fazer um exame de sangue. Ao tentar usar o aplicativo percebeu que a ferramenta não funcionava mais. Bruno questionou a um funcionário do rotativo e só então soube que o aplicativo havia mudado.
O comerciante baixou o novo aplicativo utilizado pela concessionária, o DigiPare. No entanto, o saldo de R$ 5 que possuía não foi transferido para o novo. A informação que recebeu é de que o saldo seria transferido dentro de uma semana. Bruno, então, tentou pagar em dinheiro e foi informado de que o pagamento só poderia ser feito via aplicativo. “Aí, eu deixei o meu carro estacionado e perguntei o que poderia me acontecer. Ele me disse que eu poderia ser notificado e que, posteriormente, eu poderia regularizar a minha situação
Segundo Bruno, a notificação não foi feita. O presidente do Instituto de Desenvolvimento do Município de Cariacica (Idesc), Albuíno Azeredo Júnior, negou que o pagamento não possa ser feito em dinheiro. Ainda segundo o presidente do Idesc, houve uma reunião, na última quinta-feira (29), com representantes das empresas que administram o rotativo em Cariacica.
Ficou decidido que a concessionária precisa apresentar, até a próxima semana, um planejamento de comunicação para informar a população sobre a mudança de aplicativo. Além disso, as empresas garantiram que os saldos do aplicativo antigo serão transferidos para o novo em até sete dias.

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