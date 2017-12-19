Radar sem funcionar na BR 101 em Cariacica Crédito: TV Gazeta

Nenhum dos 152 radares de velocidade estão funcionando nas rodovias federais do Espírito Santo. O problema acontece em todo o país porque não há contratos em vigência com empresas que operam esses equipamentos. Alguns motoristas acreditam que isso pode trazer mais insegurança para quem trafega nas estradas e aumentar o índice de acidentes.

O taxista Laudecir Estevão de Souza, de 52 anos, transporta passageiros com frequência na BR 262, em Cariacica. Para ele, os detectores de velocidade seriam desnecessários caso os motoristas respeitassem as leis de trânsito. “Se a velocidade da via fosse respeitada, não precisaria de radar. Mas como muitos motoristas são mal educados, o equipamento é necessário. Se ficar sem radar, o trânsito vai virar um caos, ficará pior e vão acontecer mais acidentes.”

Your browser does not support the audio element. Motoristas reclamam de insegurança sem o funcionamento de radares

Para o empresário Hebert Bastos, de 37 anos, a implantação de radares é controversa porque ele ouve falar muito sobre a chamada indústria das multas. No entanto, ele frisou que o fato de os radares não estarem funcionando nas rodovias federais é algo ruim. “É algo negativo por conta do não cumprimento das leis, como a questão da velocidade, o avanço de semáforos e parar em cruzamentos.”

O mecânico Rafael Pirajá, de 57 anos, contou que teve uma tia que morreu atropelada na BR 262. Para ele, é preciso que os radares estejam em funcionamento. “Eu acho que 60 km/h já é o suficiente. Com os redutores de velocidade funcionando, eu penso que o índice de acidentes diminui muito por aqui.”