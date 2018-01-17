Motoristas reclamam de cobrança indevida nos postos da Grande Vitória

Posto de gasolina: clientes estão reclamando de abastecimento irregular nos postos Crédito: Arquivo / A Gazeta

Além das muitas reclamações com os preços salgados da gasolina nos últimos meses, muitos motoristas estão tendo outro tipo de dor de cabeça quando o assunto é abastecer em postos da Grande Vitória.

Ouvintes da Rádio CBN Vitória enviaram relatos afirmando que, em alguns locais, frentistas estão errando na hora de abastecer colocando gasolina aditivada, que geralmente tem um valor mais alto, no lugar da gasolina comum. Na maioria das vezes, os clientes optam por não reclamar e acabam pagando mais caro do que deveriam.

Your browser does not support the audio element. Motoristas reclamam de cobrança indevida nos postos da Grade Vitória

Um dos ouvintes que passou por essa situação foi o supervisor dos Correios Gabriel Teixeira de Jesus, que mora em Vitória e teve o problema em um posto de Cariacica.

Gabriel, no entanto, garante que reclamou com a direção do posto e não pagou o valor a mais que estavam cobrando. Na opinião dele, alguns postos fazem isso de propósito, confiando que nem todas as pessoas vão reclamar.

"Eu acredito que algumas pessoas buscam evitar os conflitos e toleram esse tipo de coisa. Talvez eles (donos dos postos) ganham dinheiro em cima dessas pessoas que não estão atentas", avaliou o motorista.

O gerente de fiscalização do Procon, Rômulo Cerqueira, afirmou nos últimos três meses o órgão recebeu mais de 40 denúncias sobre o abastecimento errado nos postos de gasolina. Segundo ele, nenhum consumidor precisa pagar o valor cobrado a mais.

"O consumidor deve exigir que seja cobrado o valor do produto que ele contratou. Se ele pediu gasolina comum e o posto abasteceu com aditivada, o consumidor não tem que ser responsabilizado por essa cobrança", explica.

Cerqueira também afirmou que o problema aconteceu com um fiscal do Procon, fora do horário de serviço.

"Ele foi abastecer no estabelecimento e pediu a gasolina comum. Viu que estavam abastecendo com a gasolina aditivada. Ele saiu do carro e pediu para que colocassem a comum. Essa prática está acontecendo e aconteceu até com um dos nossos fiscais", concluiu o gerente.

O Procon recomenda que todos os consumidores que se sentirem lesados devem procurar o órgão. Apesar das denúncias recentes, o Procon informou que não constatou irregulares em nenhum posto de gasolina fiscalizado.