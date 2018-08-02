Trânsito na Rua Elias Tomasi Sobrinho, por conta de um carro quebrado, no horário de saída do colégio Leonardo da Vinci Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Apesar de não registrar grandes problemas no segundo dia após as mudanças no acesso à Avenida Rio Branco pela Leitão da Silva , nesta quinta-feira (2) alguns motoristas reclamaram de situações pontuais e acreditam que ainda é cedo para avaliar as mudanças do trânsito no bairro Santa Lúcia.

Your browser does not support the audio element. Motoristas reclamam de alterações no trânsito do bairro Santa Lúcia

As principais reclamações são referentes à Rua Elias Tommasi Sobrinho, que passa em frente ao colégio Leonardo da Vinci. Essa rua dá acesso à Avenida Rio Branco para os motoristas que chegam pela nova rua de acesso criada na Leitão da Silva e pela Misael Pedreira, para quem chega pela Cezar Hilal. Os horários de entrada e de saída dos estudantes são os mais tumultuados.

A motoristas de van escolar Valesca Azevedo disse está mais difícil estacionar a van para deixar ou buscar os estudantes do Centro Educacional Leonardo da Vinci Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O principal problema do trânsito na região aconteceu justamente em frente ao colégio Leonardo da Vinci por conta de um carro quebrado. O veículo ficou parado no local por cerca de 15 minutos, o que travou o trânsito na região. Após o automóvel ser retirado do local, o tráfego voltou a fluir normalmente.

A motorista de van escolar Valesca Azevedo não aprovou as mudanças. Ela diz que, com a interdição do acesso direto da Leitão da Silva para a Rio Branco, o trânsito aumentou muito pela Rua Elias Tomasi Sobrinho. Com isso, está mais difícil estacionar a van para deixar ou buscar os estudantes do Leonardo da Vinci. “Os carros passam muito rápidos por aqui, não respeitam a escola, acham que a gente tem que andar rápido também e não tem lugar para parar.”

O dentista Carlos Melo achou confusa algumas mudanças no trânsito de Santa Lúcia Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O dentista Carlos Melo, que é pai de duas estudantes do Leonardo da Vinci, diz que a chegada à Rua Elias Tomasi Sobrinho pela Rua Misael Pedreira e pela

para quem vem da Avenida Leitão da Silva ficou confusa.

“A princípio, está um pouco melhor, mas faltam alguns detalhes. Por exemplo, quem sai do estacionamento da escola não tem mais a liberdade de pegar a outra faixa porque o canteiro central foi fechado. Além disso, quem vem da Cezar Hilal e da Leitão da Silva, para pegar a rua da escola, muitas vezes se cruzam e isso está embolando o trânsito.”

A médica Vanessa Loyola acredita que ainda é cedo para avaliar as mudanças viárias no bairro Santa Lúcia Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A médica Vanessa Loyola foi a Rua Elis Tomasi Sobrinho buscar a filha no colégio pela primeira vez após a mudança no trânsito. Para ela, ainda não é possível avaliar a alteração. “Acho que ainda é cedo para formar uma opinião. Hoje, teve um carro quebrado em frente à escola. Não é uma coisa comum de acontecer. Com isso e com a chuva, o trânsito ficou bem ruim. Mas, a princípio, me parece que vai ficar melhor.”

A Secretaria de Trãnsito, Transportes e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) foi procurada para responder às queixas dos motoristas. Por meio de nota, a pasta informou que as intervenções realizadas na região por conta das obras do Governo do Estado na avenida Leitão da Silva, e a criação do novo acesso à avenida Rio Branco por parte do Departamento Estradas de Rodagem (DER), trouxeram uma nova dinâmica para a região. Diariamente, equipes da Guarda Municipal monitoram o local a fim de garantir melhor fluidez no trânsito.