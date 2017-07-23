Motoristas reclamam após anúncio de que BR 101 não será duplicada

A concessionária ECO 101, que administra BR 101 no Espírito Santo, admitiu que não fará a duplicação da estrada que liga Rio de Janeiro, Vitória e Salvador. O serviço estava determinado no contrato assinado em 2013. O anúncio pegou de surpresa usuários da rodovia, que reclamam da falta de segurança na estrada e também da continuidade da cobrança dos pedágios.

A reportagem da Rádio CBN esteve neste domingo (23) na BR 101 para questionar motoristas a respeito da decisão tomada pela concessionária. Alguns ainda não sabiam da alteração, mas todos tinham algo em comum: se indignaram com o fato de que a ECO 101 não pretende mais duplicar a rodovia. O caminhoneiro Alcir Magalhães, de 53 anos, questiona o motivo de o pedágio continuar sendo cobrado, já que a duplicação não irá ocorrer.

Your browser does not support the audio element. Motorista reclamam após anúncio de que BR 101 não será duplicada

“Onde eles não vão fazer duplicação e benfeitorias para nós usarmos, o pedágio não devia ser cobrado. É muito errado. Como que eles vão só colher, só ganhar dinheiro, se eles não vão investir em melhorias para ganhar o dinheiro que ganham?”, questionou.

Alcir Magalhães questiona a continuidade da cobrança de pedágios Crédito: Rafael Monteiro de Barros | Rádio CBN

O produtor rural Astrogildo Erasmo Teixeira, de 44 anos, também se indignou ao saber da mudança comunicada pela ECO 101. “Onde está o dinheiro do pedágio?”, indagou. O caminhoneiro José Carlos Fagundes, de 41 anos, contou que já viu muitos acidentes na BR 101. Para ele, a rodovia não é segura. “Eles têm que duplicar. Essa 101 é perigosa”, afirmou.

A falta de segurança também é uma queixa do administrador Michael Wenderson, de 35 anos. “A proposta de duplicação era o que todo mundo esperava para poder melhorar essa questão de segurança”, cobrou.

Os riscos para os motoristas que trafegam pela BR 101 são o fator mais lembrado pelas pessoas que pedem que a duplicação seja feita. O autônomo Marcos Souza, de 34 anos, também pensa que essa intervenção é necessária. “Ela, duplicada, ficaria melhor porque ocorre menos risco de acidente. Melhoraria 100% essa BR”, afirmou.

ALTERNATIVAS

A ECO 101 informou que não fará a duplicação porque existem dificuldades que afetaram o contrato de tal forma que não há como recuperar o atraso. Entre os obstáculos apontados, estão a demora na concessão do licenciamento ambiental, as dificuldades com as desapropriações e desocupações da faixa de domínio - por onde passa a rodovia -, e a crise econômica, que teria afetado a diminuição de tráfego pela BR 101 e, consequentemente, a queda de arrecadação de pedágios.