Motoristas opinam sobre nova política de preços dos combustível

Desde o dia 3 de julho está valendo a nova política de preços da Petrobras. A revisão dos preços do diesel e da gasolina vendidos nas refinarias agora é feita com mais frequência e pode ser até diária. Esse valor pode ou não chegar às bombas de combustível porque o valor cobrado nos postos depende de outros fatores, como a própria decisão do comerciante de alterar o preço.
Motoristas opinam sobre nova política de preço dos combustíveis
A reportagem da CBN Vitória percorreu os postos da Grande Vitória para saber se os motoristas estão sentindo alguma diferença no valor e o que eles acham dessa nova política de revisão. A estatal alegou que as revisões como eram feitas, uma vez por mês, não eram suficientes para acompanhar as mudanças crescentes da taxa de câmbio e das cotações de petróleo e derivados.
Nos postos de gasolina, os motoristas ainda não se acostumaram à nova rotina de ajustes da Petrobras. O representante comercial José Luiz diz que sente a mudança desde a última semana e que não gosta dessa variação diária porque atrapalha o controle dos gastos.
"Fica oscilando nessa faixa aí de 3,40, 3,60 e 3,70 nos postos que eu frequento. E a gente não consegue entender o que acontece", diz.
O autônomo Adler Santana diz que sente a variação quando o preço sobe, mas que quando o valor cai, o preço na bomba varia muito pouco.
"Pro consumidor, é um valor irrisório, muito pequeno que é alterado. Geralmente, quando sobe a gente sente mais. Quando abaixa, abaixa de uma forma menor", explica.
Nesta quarta-feira (12), a Petrobras subiu em 1,1% o preço do diesel e reduziu de 0,1% o valor da gasolina nas refinarias, o sétimo reajuste nos preços dos combustíveis anunciado pela estatal apenas em julho.
Para o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES), a revisão da política de preços da Petrobras foi uma decisão acertada e já deveria ter sido tomada há mais tempo.
O Sindicato explicou que tanto as distribuidores quanto os postos atuam dentro da livre concorrência. Além disso, o preço final do combustível, segundo o representante dos postos, depende de outros custos administrativos e operacionais como o aluguel, salários e encargos, contas de água e energia elétrica, dentre outros, que também variam e impactam o produto final.
A reportagem da CBN fez um levantamento dos preços em postos da Grande Vitória. Confira
Vitória
Posto Mirante (Bairro de Fátima)
Gasolina R$ 3,49
Diesel R$ 3,09
Posto BR Mania (Próximo à Praça dos Namorados)
Gasolina R$ 3,59
Diesel R$ 2,99
Posto Camburi do Gás (Avenida Norte Sul)
Gasolina R$ 3,49
Diesel R$ 2,89
Posto Shell Power (Avenida Norte Sul)
Gasolina R$ 3,48
Diesel R$ 2,99
Vila Velha
Posto Alecrim (Bairro Alvorada)
Gasolina R$ 3,34
Diesel R$ 2,85
Posto Atacadão (Bairro Nossa Senhora da Penha)
Gasolina R$ 3,37
Diesel R$ 2,87
Posto São Torquato (Bairro São Torquato)
Gasolina R$ 3,35
Diesel R$ 2,89
Posto Divino (Bairro Divino Espírito Santo)
Gasolina R$ 3, 43
Diesel R$ 3,04
Posto Capixaba (Bairro Ibes)
Gasolina R$ 3,49
Diesel R$ 3,09
Posto Atlântica (Bairro Cobilândia)
Gasolina R$ 3,34
Diesel R$ 2,79
Posto Fórmula 1 (Bairro Divino Espírito Santo)
Gasolina - R$ 3,39
Diesel R$ 3,09
Posto Rede Marcela BR (Bairro Cobilândia)
Gasolina - R$ 3,39
Diesel R$ 3,23
Serra
Posto Wandall (Bairro Carapina - BR 101)
Gasolina - R$ 3,49
Diesel R$ 2,87
Posto Tubarão (Bairro Carapina - BR 101)
Gasolina R$ 3,48
Diesel R$ 2,99
Posto Coral (Bairro Rosário de Fátima)
Gasolina R$ 3,44
Diesel R$ 2,99
Cariacica
Posto Zanon (BR 262)
Gasolina R$ 3,34
Diesel R$ 2,87
Posto BR 31 (BR 262)
Gasolina R$ 3,38
Diesel R$ 2,85
Posto São Cristóvão (BR 262)
Gasolina R$ 3,31
Diesel R$ 2,75
Viana
Posto Rímula
Gasolina R$ 3,49
Diesel R$ 2,85
Posto do Elias
Gasolina R$ 3,40
Diesel R$ 2,87