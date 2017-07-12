Motoristas opinam sobre nova política de preços dos combustível

Motoristas opinam sobre preço do combustível Crédito: Caíque Verli

Desde o dia 3 de julho está valendo a nova política de preços da Petrobras. A revisão dos preços do diesel e da gasolina vendidos nas refinarias agora é feita com mais frequência e pode ser até diária. Esse valor pode ou não chegar às bombas de combustível porque o valor cobrado nos postos depende de outros fatores, como a própria decisão do comerciante de alterar o preço.

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A reportagem da CBN Vitória percorreu os postos da Grande Vitória para saber se os motoristas estão sentindo alguma diferença no valor e o que eles acham dessa nova política de revisão. A estatal alegou que as revisões como eram feitas, uma vez por mês, não eram suficientes para acompanhar as mudanças crescentes da taxa de câmbio e das cotações de petróleo e derivados.

Nos postos de gasolina, os motoristas ainda não se acostumaram à nova rotina de ajustes da Petrobras. O representante comercial José Luiz diz que sente a mudança desde a última semana e que não gosta dessa variação diária porque atrapalha o controle dos gastos.

"Fica oscilando nessa faixa aí de 3,40, 3,60 e 3,70 nos postos que eu frequento. E a gente não consegue entender o que acontece", diz.

O autônomo Adler Santana diz que sente a variação quando o preço sobe, mas que quando o valor cai, o preço na bomba varia muito pouco.

"Pro consumidor, é um valor irrisório, muito pequeno que é alterado. Geralmente, quando sobe a gente sente mais. Quando abaixa, abaixa de uma forma menor", explica.

Nesta quarta-feira (12), a Petrobras subiu em 1,1% o preço do diesel e reduziu de 0,1% o valor da gasolina nas refinarias, o sétimo reajuste nos preços dos combustíveis anunciado pela estatal apenas em julho.

Para o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES), a revisão da política de preços da Petrobras foi uma decisão acertada e já deveria ter sido tomada há mais tempo.

O Sindicato explicou que tanto as distribuidores quanto os postos atuam dentro da livre concorrência. Além disso, o preço final do combustível, segundo o representante dos postos, depende de outros custos administrativos e operacionais como o aluguel, salários e encargos, contas de água e energia elétrica, dentre outros, que também variam e impactam o produto final.

A reportagem da CBN fez um levantamento dos preços em postos da Grande Vitória. Confira

Vitória

Posto Mirante (Bairro de Fátima)

Gasolina R$ 3,49

Diesel R$ 3,09

Posto BR Mania (Próximo à Praça dos Namorados)

Gasolina R$ 3,59

Diesel R$ 2,99

Posto Camburi do Gás (Avenida Norte Sul)

Gasolina R$ 3,49

Diesel R$ 2,89

Posto Shell Power (Avenida Norte Sul)

Gasolina R$ 3,48

Diesel R$ 2,99

Vila Velha

Posto Alecrim (Bairro Alvorada)

Gasolina R$ 3,34

Diesel R$ 2,85

Posto Atacadão (Bairro Nossa Senhora da Penha)

Gasolina R$ 3,37

Diesel R$ 2,87

Posto São Torquato (Bairro São Torquato)

Gasolina R$ 3,35

Diesel R$ 2,89

Posto Divino (Bairro Divino Espírito Santo)

Gasolina R$ 3, 43

Diesel R$ 3,04

Posto Capixaba (Bairro Ibes)

Gasolina R$ 3,49

Diesel R$ 3,09

Posto Atlântica (Bairro Cobilândia)

Gasolina R$ 3,34

Diesel R$ 2,79

Posto Fórmula 1 (Bairro Divino Espírito Santo)

Gasolina - R$ 3,39

Diesel R$ 3,09

Posto Rede Marcela BR (Bairro Cobilândia)

Gasolina - R$ 3,39

Diesel R$ 3,23

Serra

Posto Wandall (Bairro Carapina - BR 101)

Gasolina - R$ 3,49

Diesel R$ 2,87

Posto Tubarão (Bairro Carapina - BR 101)

Gasolina R$ 3,48

Diesel R$ 2,99

Posto Coral (Bairro Rosário de Fátima)

Gasolina R$ 3,44

Diesel R$ 2,99

Cariacica

Posto Zanon (BR 262)

Gasolina R$ 3,34

Diesel R$ 2,87

Posto BR 31 (BR 262)

Gasolina R$ 3,38

Diesel R$ 2,85

Posto São Cristóvão (BR 262)

Gasolina R$ 3,31

Diesel R$ 2,75

Viana

Posto Rímula

Gasolina R$ 3,49

Diesel R$ 2,85

Posto do Elias

Gasolina R$ 3,40