Motoristas entram em greve e semana começa sem ônibus nas ruas

A greve dos rodoviários da Grande Vitória começou nesta segunda-feira (9), como anunciou a categoria. Os terminais rodoviários amanheceram vazios e alguns pontos de ônibus acumulam passageiros que esperam por coletivos. Um grupo de cobradores e motoristas esta reunido, desde as 5h30, em frente a uma empresa de ônibus em Cariacica. O mesmo acontece na frente da viação Grande Vitória, localizada no bairro de mesmo nome, em Vitória. Um dos diretores do Sindirodoviários, João Luis Alves, afirmou que 100% da frota está parada. Nem mesmo os ônibus municipais de Vitória estão circulando.Plano de saúde Eles reivindicam outro plano de saúde, pois alegam que o atual tem um custo elevado demais para os trabalhadores. Cartazes foram colados no vidro dianteiro dos coletivos informando que os rodoviários estão em 'estado de greve'. Motoristas reunidos na frente da garagem da viação Grande Vitória - Crédito: Internauta via WhatsApp×1 / 5 Sindirodoviários não cumpre medida cautelar Mesmo antes do início da greve, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) conseguiu junto à Justiça do Trabalho uma medida cautelar para garantir a circulação de, no mínimo, 70% da frota durante os horários de pico (das 6h às 9h e das 17h às 20h), e 40% nos outros horários. No entanto, um dos diretores do Sindirodoviários, João Luis Alves, afirmou na manhã desta segunda-feira que a categoria não foi notificada dessa medida cautelar e que não tem ciência dessa decisão. A informação é a mesma do presidente do Sindicato dos Rodoviários, Carlos Roberto Louzada, o Maguila, que afirmou que até a tarde deste domingo (08) não havia recebido nenhuma determinação ou comunicado oficial da Justiça em relação à quantidade de ônibus nas ruas. “Até agora (domingo) não recebemos nenhum comunicado da Justiça, mas, se recebermos, vamos cumprir o que foi determinado”, afirmou Maguila. A multa para o descumprimento da determinação da justiça trabalhista é de R$ 30 mil por dia.Duração Questionado sobre a duração da greve, o presidente do Sindicato dos Rodoviários afirmou que a paralisação será mantida até que o pedido dos trabalhadores seja atendido. A GVBus, por sua vez, informou, por meio de nota, que a negociação sobre plano de saúde só volta à pauta de discussão quando acabar o contrato com a atual prestadora de serviços, o que deve acontecer em 12 meses. Em resposta, Maguila disse que, se a situação continuar como está, em 12 meses não haverá mais cobradores e motoristas para trabalhar, já que “todos estarão doentes ou mortos”. Prioridade para linhas troncais Por conta da greve dos rodoviários, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) tinha redimensionado a frota do Transcol para atender aos percentuais estabelecidos pela Justiça, que determina a circulação mínima de 70% da frota nos horários de pico e 40% nos demais horários. Porém, 100% dos ônibus estão paradas desde o início da manhã desta segunda.