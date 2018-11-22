Motoristas encaram pista esburacada para passar na Rodovia José Sette

Buracos incomodam motoristas na rodovia José Sette Crédito: Caíque Verli

Quem utiliza a rodovia José Sette, em Cariacica, não aguenta mais tanto buraco. Mais uma vez, a reportagem da CBN percorreu a pista no trecho entre Itacibá e Santa Luzia e flagrou dificuldades de motoristas, que precisam desviar dessas armadilhas. Os pontos mais críticos encontrados ficam em Tabajara, Santa Luzia e Santana.

Em um trecho do bairro Santa Luzia, a avenida afunila tanto por causa de um buraco enorme que os carros enfrentam fila para conseguir passar pela lateral da rodovia.

Os motoristas estão indignados. Julimar Pacheco mora há quatro anos no bairro e nunca viu mudança. "Não tem suspensão de carro que aguente. É um absurdo isso aí. Com tantos impostos que a gente paga, essa pista estar desse jeito. Arrebenta o carro", disse.

E tem prejuízo mesmo. Thaíse Pereira, que é técnica de enfermagem, explica que já teve que levar o carro para a oficina várias vezes.

O diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-ES), Gustavo Perin, explicou que para executar operação tapa-buracos, uma medida paliativa, a equipe vai ter que esperar o tempo ficar mais seco.

"O que está acontecendo este ano de maneira mais expressiva é que o volume de chuva está maior. E alguns trabalhos de reparo dependem desse clima mais seco para aplicar a massa asfáltica", argumentou.