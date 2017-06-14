Motoristas e pedestres enfrentam problemas na Av. Expedito Garcia

A reforma das calçadas da Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica, devem ficar prontas em até quatro meses. Depois disso, a prefeitura já admite discutir outros problemas da região. Uma das principais críticas de pessoas que transitam pelo local é em relação ao trânsito da via, que é muito conturbado durante o horário comercial.

As calçadas da Expedito Garcia também eram uma reclamação da população que circula pela avenida. O aposentado Wanderlei Salles, de 66 anos, elogiou a reforma e contou que a esposa dele já caiu no local por conta da má qualidade do piso. “A minha esposa já se acidentou e caiu aqui por causa das pedras portuguesas. Também existe dificuldade de mobilidade para pessoas com cadeira de rodas”, disse.

Wanderlei também faz críticas ao trânsito na região. Essa é a mesma queixa do aposentado Jorge Elias, de 58 anos. “O maior problema que eu vejo é o trânsito que está todo dia dessa maneira, complicado. Implementaram o estacionamento rotativo, mas parece que não foi a solução. Para atravessar essa Expedito Garcia é problema, todo dia tem esse trânsito, esse fluxo difícil. É uma luta”, comentou.

Segundo o secretário de Infraestrutura de Cariacica, Bruno Polez, uma das ações estudadas que serão discutidas posteriormente é a criação de corredor exclusivo de ônibus na Expedito Garcia. “Existe já um estudo, uma proposta, mas ainda está em avaliação por conta da questão da viabilidade, para não causarmos um impacto maior no trânsito e no comércio da região”, disse.