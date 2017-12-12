Trecho duplicado da BR 101, em Anchieta, no sul do Estado Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A ECO 101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, entregou o primeiro trecho duplicado da rodovia, em Anchieta, no sul do Estado. O percurso tem 2,5 km de extensão. Para motoristas que utilizam a via, é preciso muito mais para que a estrada fique segura. De acordo com o contrato assinado em 2013, a ECO 101 deve duplicar 460 km da rodovia.

Fábio Júnior é caminhoneiro e avalia que a estrada continua insegura Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O plataformista William Carvalho, de 38 anos, viaja constantemente pelo trecho sul da BR 101 para ir a Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde trabalha. Para ele, a rodovia continua muito insegura. “Não adiantaram em nada esses dois quilômetros. Não mudou nada para mim. Eu tenho ido para Campos praticamente toda semana e não vejo diferença.”

O local de trabalho do caminhoneiro Fábio Junior dos Santos, de 37 anos, é a estrada. Para quem passa tanto tempo nas rodovias do Brasil, a BR 101 no Espírito Santo ainda não traz segurança para os motoristas. “Eu sempre venho para cá. Tem que duplicar tudo para melhorar. A gente fica com muito medo porque a pista de mão única tem mais chances de acidente porque é muito perigoso. Um vacilo e o motorista está de frente com outro.”

Your browser does not support the audio element. Motoristas dizem que trecho duplicado da BR-101 ainda é insuficiente

João Cândido Araújo Filho mora às margens da BR 101, exatamente no trecho duplicado Crédito: Rafael Monteiro de Barros

João Cândido de Araújo Filho, de 59 anos, mora às margens da BR 101, exatamente no local onde a estrada foi duplicada. Lá, ele também tem um restaurante. Ele diz que a duplicação foi positiva para os moradores da região, mas considera que ainda é preciso fazer melhorias no local. “O que eu tenho a reclamar é só referente ao ponto de ônibus. É um ponto antigo. Ficar sem essa parada no sentido sul é ruim. Nós precisamos ter uma alça para que as pessoas que vão pegar o coletivo não sejam imprensadas no 'guard rail' pelo automóvel.”

O trecho entregue nesta segunda-feira (11) corresponde a 0,54% dos 460 km que a Eco101 teria que duplicar no Espírito Santo, segundo os termos do contrato firmado entre a concessionária e o governo federal em maio de 2013.