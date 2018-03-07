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Para evitar assaltos

Motoristas de aplicativos querem instalar botão do pânico em carros

Bandidos se passam por clientes e usam a plataforma como isca para roubar e até sequestrar motoristas

Publicado em 07 de Março de 2018 às 17:30

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

07 mar 2018 às 17:30
Motorista de 31 anos fala de assalto que sofreu Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória
Para escapar de assaltos e sequestros, motoristas de aplicativos que atuam no Espírito Santo querem instalar botão do pânico nos carros.
A Polícia Civil disse que não tem um levantamento específico sobre número de registros desses crimes contra a classe, mas segundo a Associação de Motoristas de aplicativos do Espírito Santo (Amapes) pelo menos cinco assaltos contra os profissionais durante o trabalho são registrados por semana na Grande Vitória.
O presidente da Associação, Luiz Fernando Muller, diz que os bandidos usam o próprio aplicativo como isca. "Alguns celulares são furtados de clientes normais e acionam o motorista de aplicativo, que não tem segurança nenhuma. Alguns outros usam perfil falso, como nomes que a gente não consegue identificar", alerta.
Motoristas de aplicativos querem instalar botão do pânico em carros
A Associação quer montar uma central em sua sede para monitorar os motoristas. Para isso, vai buscar o apoio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) ou parceria com uma empresa de vigilância. O conselheiro fiscal da associação, Wagner Dias, contou que a ideia é que o motorista tenha no veículo um botão para acionar caso esteja correndo risco.
"O motorista do carro vai ter um botão com três códigos. Um código que significa que ele apertou ocasionalmente o botão, um código que alerta que ele está se sentindo inseguro, peguei um passageiro ruim e estou entrando em um bairro perigoso e um código que revela que ele está sendo assaltado. Com isso, vai acender uma luz de alerta na central e aquele motorista será monitorado a todo momento por uma pessoa, que vai avisar os órgãos de segurança", explicou.
São muitos os relatos de violência contra os profissionais. Há menos de um mês, um deles, de 56 anos, foi assassinado com um tiro no peito durante uma tentativa de assalto em Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Outro caso é de um motorista de Vitória, de 31 anos, que foi assaltado no final do ano passado. Ele não quis dar o nome por segurança. Os bandidos pediram a corrida pelo aplicativo em um shopping de Vitória, anunciaram o assalto durante a viagem e abandonaram o motorista em Barcelona, na Serra.
"Me seguraram e tomaram tudo que eu tinha. Carro, celular, óculos escuros, cartão, máquina de celular, dinheiro. E me deixaram lá no meio de uma mata, praticamente, a pé e sem nada", relatou.
A reportagem pediu à Polícia Civil uma fonte para falar sobre dicas de segurança para os motoristas, mas a assessoria de imprensa não concedeu a entrevista. Segundo a Amapes, mais de 7 mil profissionais do ramo trabalham no Estado.
A Polícia disse apenas, por nota, que  é importante registrar a ocorrência para auxílio nas investigações e que esse registro pode ser feito em qualquer delegacia. A Sesp foi procurada para comentar sobre a implantação do botão do pânico, mas não se pronunciou até o fechamento desta matéria.
 

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