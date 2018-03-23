Motoristas de aplicativos prometem mais protestos na Terceira Ponte

Motoristas de aplicativos fazem protesto contra falta de segurança Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Motoristas de aplicativos fecharam o trânsito parcialmente na Terceira Ponte, no fim da tarde desta sexta-feira (23), pedindo mais segurança após um motorista ter sido baleado no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. O grupo promete mais manifestações na próxima semana caso as autoridades não se disponham a dialogar para garantir a segurança dos profissionais durante o trabalho.

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De acordo com o motorista de aplicativo Carlos de Jesus, os trabalhadores querem uma audiência com o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia. “Se ele não marcar, na agenda dele, um horário para receber os representantes dos motoristas de aplicativos, na segunda-feira nós vamos parar aqui com um número muito maior de pessoas.”

A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo informou, por meio de nota, que está à disposição para conversar com a categoria, mas que nunca foi procurada para tratar desse assunto.

A manifestação dos motoristas de aplicativo começou por volta das 17h30 desta sexta (23). Um grupo de aproximadamente 20 condutores fechou parcialmente o trânsito na praça do pedágio da Terceira Ponte, no sentindo Vila Velha, por cerca de dez minutos.