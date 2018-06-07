Motoristas de aplicativos evitam corridas para Cariacica

Buracos na Rua Linhares, no bairro Bandeirantes, em Cariacica Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Motoristas de aplicativos têm evitado buscar ou levar passageiros a bairros de Cariacica por conta da quantidade de buracos e da falta de iluminação em muitas ruas. Em bairros como Bandeirantes, a situação se tornou tão complicada que os próprios moradores resolveram agir e tapar os buracos das pistas.

Segundo o presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativos do Espírito Santo (Amapes), Luiz Fernando Müller, há relatos de profissionais que tiveram prejuízos como pneus furados e amortecedores quebrados.

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“Hoje, a gente tem tentado evitar levar ou buscar passageiros nessas localidades porque, realmente, traz muitos prejuízos financeiros e a insegurança também é muito grande. O conselho que estamos dando é esse: evitem esses bairros.”

O motorista de aplicativo Carlos de Jesus é um dos profissionais que tiveram o veículo danificado em ruas de Cariacica. “Eu quebrei o carro na semana passada em um buraco em Campo Grande. O prejuízo foi a quebra da bieleta e do amortecedor e eu tive que trocar o rolamento: deu R$ 680.”

A próprio população desses bairros não aguenta mais. Segundo o comerciante Josafá Durães, os moradores do bairro Bandeirantes decidiram tapar os buracos por conta própria. “A situação está precária, muita gente reclamando, muito carro quebrando. Inclusive, o carro de um colega meu acabou danificado um dia desses. Agora que melhorou um pouco porque a população se juntou e jogou um pouco de entulho nos buracos, mas mesmo assim a coisa está feia.”

Em relação à situação das ruas da cidade e a uma operação tapa-buraco, a Secretaria de Infraestrutura de Cariacica (Seminfra) informou que segue um cronograma específico e que a comunidade pode solicitar o serviço ligando para a Ouvidoria Municipal no 162 informando a via.