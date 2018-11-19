Motoristas de aplicativo protestam em Vitória

Um grupo de motoristas de aplicativo protestou contra o elevado preço do Gás Natural Veicular (GNV) e da gasolina na Grande Vitória na tarde desta segunda-feira (19). Eles estavam concentrados na Praça do Papa, na Capital, e saíram em carreata no sentido Jardim Camburi com destino à sede da Petrobras na Avenida Nossa Senhora da Penha.
No caminho, teve duas paradas: no posto Monza, na Avenida Cezar Hilal, e um outro em um posto de combustíveis na Avenida Fernando Ferrari. Os motoristas abasteceram todos ao mesmo tempo, no valor máximo de R$10,00 e o objetivo era lotar os postos para chamar atenção para os preços.
Por volta das 20h30, segundo a Guarda Municipal, os manifestantes pararam em um posto de gasolina na Avenida Fernando Ferrari. Às 20h40, os motoristas encerraram o protesto.
De acordo com Luiz Fernando Muller, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo, o grupo pretende fazer outras manifestações durante a semana, entretanto o horário ainda não foi definido. Ele disse ainda que os motoristas gastam cerca de 60% do que faturam com combustível, afirmou.
Já para o motorista de aplicativo Vinícius Marvila, de 31 anos, com o aumento do GNV, a margem de lucro diminui e fica difícil trabalhar. A pretensão é conseguir a negociação do preço do combustível. "Está cada dia mais difícil. As taxas do aplicativo não aumentam e a gente acaba tendo um gasto muito maior com o GNV. Já chegou a um pouco que não está mais valendo a pena rodar. Isso é ruim, diminui a margem de lucro. Estamos na esperança de que, com esse protesto, o preço seja negociado", declarou.
E Antônio Temponi, também motorista de aplicativo, disse que abasteceu R$1,00 para ter noção do valor médio de impostos pagos."Viemos aqui para abastecer e ter noção do valor médio de impostos pagos. Eu coloquei R$1,00. Desses, R$0,27 são de impotos federais e R$0,29 de impostos estaduais. Eles anunciam que o valor abaixou nas refinarias mas não vemos esse desconto chegar", relatou.