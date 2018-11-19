Motoristas de aplicativo protestam em Vitória

Motoristas de aplicativos concentrados para carreata na praça do Papa; Grupo protesta contra os elevados do GNV e da gasolina. Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Um grupo de motoristas de aplicativo protestou contra o elevado preço do Gás Natural Veicular (GNV) e da gasolina na Grande Vitória na tarde desta segunda-feira (19). Eles estavam concentrados na Praça do Papa, na Capital , e saíram em carreata no sentido Jardim Camburi com destino à sede da Petrobras na Avenida Nossa Senhora da Penha.

No caminho, teve duas paradas: no posto Monza, na Avenida Cezar Hilal, e um outro em um posto de combustíveis na Avenida Fernando Ferrari. Os motoristas abasteceram todos ao mesmo tempo, no valor máximo de R$10,00 e o objetivo era lotar os postos para chamar atenção para os preços.

Por volta das 20h30, segundo a Guarda Municipal, os manifestantes pararam em um posto de gasolina na Avenida Fernando Ferrari. Às 20h40, os motoristas encerraram o protesto.

Luiz Fernando Muller, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do ES Crédito: Rafael Monteiro de Barros

De acordo com Luiz Fernando Muller, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo, o grupo pretende fazer outras manifestações durante a semana, entretanto o horário ainda não foi definido. Ele disse ainda que os motoristas gastam cerca de 60% do que faturam com combustível, afirmou.

Vinícius Marvila, motorista de aplicativo Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Já para o motorista de aplicativo Vinícius Marvila, de 31 anos, com o aumento do GNV, a margem de lucro diminui e fica difícil trabalhar. A pretensão é conseguir a negociação do preço do combustível. "Está cada dia mais difícil. As taxas do aplicativo não aumentam e a gente acaba tendo um gasto muito maior com o GNV. Já chegou a um pouco que não está mais valendo a pena rodar. Isso é ruim, diminui a margem de lucro. Estamos na esperança de que, com esse protesto, o preço seja negociado", declarou.

Antônio Temponi, motorista de aplicativo Crédito: Rafael Monteiro de Barros