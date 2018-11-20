Motoristas de aplicativo protestam contra preço dos combustíveis

Motoristas finalizaram protesto em um posto de gasolina em Vitória Crédito: Divulgação

Um grupo de motoristas de aplicativo protestou contra os preços do Gás Natural Veicular (GNV) e da gasolina na Grande Vitória na tarde desta segunda-feira (19), em Vitória. Eles se concentraram na Praça do Papa, saíram em carreata e foram todos juntos a postos de combustíveis para abastecerem valores entre R$ 1 e R$ 10 para chamar a atenção para os valores praticados nas bombas. A estimativa dos organizadores é de que cerca de 150 pessoas tenham participado da manifestação.

De acordo com Luiz Fernando Muller, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo, os motoristas gastam cerca de 60% do que faturam com combustível. Ele questiona o fato de o preço da gasolina ter caído nas refinarias, mas não ter sofrido a mesma queda nos postos.

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“Para nós, o preço não está chegando às bombas. Com relação ao GNV, sabemos que existe um aumento autorizado a cada três meses. No entanto, esse aumento foi abusivo. Saiu de R$ 3 e, agora, alguns postos estão comercializando por R$ 3,60”, disse.

O motorista de aplicativo Antônio Temponi participou do protesto. Durante a manifestação, ele colocou R$ 1 de combustível no carro em um posto da Avenida César Hilal e questionou os valores do produto na Grande Vitória.

“Sempre temos informações de que o preço cai nas refinarias, mas nos postos isso não acontece. Então, queremos saber por que não está baixando”, comentou.

Motoristas de aplicativo fizeram abastecimentos no valor de R$ 1 para chamar a atenção para os valores praticados nas bombas Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES) informou, por meio de nota, que “a variação do preço da gasolina ao consumidor sofre diversos impactos ao longo da cadeia, desde a produção, passando pela distribuição até chegar ao posto e ao consumidor.” O sindicato acrescentou que “a menor parcela da composição do preço final da gasolina está no posto, que representa cerca de 10% - todos os custos mais margem - do preço de bomba.”

DIFERENÇA NO PREÇO

O Sindipostos-ES acrescentou que, segundo o Monitor de Preço dos Combustíveis da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), o preço médio da gasolina para o consumidor capixaba está em queda nos últimos 60 dias.

A reportagem checou o Monitor de Preço dos Combustíveis que mostra que não só os preços da gasolina para o consumidor têm diminuído nos últimos dois meses, como os valores do produto vendido pelas distribuidoras aos postos também sofreu quedas no mesmo período.

No entanto, dentro do próprio Monitor de Preço dos Combustíveis, chama a atenção o fato de que a diferença entre o preço de aquisição da gasolina junto às distribuidoras e o valor das bombas tem aumentado.

No dia 20 de setembro, os postos compraram gasolina das distribuidoras por um preço médio de R$ 4,28 e venderam, também em média, por R$ 4,78, uma diferença de R$ 0,50. Já no dia 17 de novembro, o preço das distribuidoras era de R$ 3,99, enquanto a gasolina era vendida pelos postos por R$ 4,73, diferença de R$ 0,74.

GNV

O reajuste do preço do Gás Natural Veicular é homologado, no Espírito Santo, pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos (ARSP). Por e-mail, a agência informou que homologa o reajuste trimestral de acordo com o contrato de concessão e que os cálculos e valores são estabelecidos pela Petrobras. A última homologação aconteceu neste mês e o aumento médio da tarifa foi de 12,14%.