O aumento do PIS/Cofins sobre os combustíveis está levando muitos motoristas de aplicativo a deixarem o serviço por causa dos altos custos. Com a gasolina passando de R$ 4,00 o litro em alguns postos do Espírito Santo há motoristas que dizem ter perdido 40% do lucro diário. Alguns relataram que ainda continuam trabalhando por não ter outra fonte de renda.

Your browser does not support the audio element. Motoristas de aplicativo desistem do trabalho por causa da gasolina

Desempregado, o gerente de vendas Rodrigo Marinho Silveira, de 36 anos, desistiu de dirigir por um aplicativo recentemente e agora procura um emprego. Ele disse que ficou dois dias rodando com os novos valores da gasolina, mas era inviável pelo custo do carro, um SUV.

Percorrendo 250 km por dia, ele tirava de lucro R$ 240 e pagava R$ 140 pela gasolina. Com os novos valores, passou a abastecer para o mesmo percurso com R$ 180, ganhando R$ 60 por dia rodando 250 km. “Eu rodei o primeiro e o segundo dia com o novo custo e vi que não vale a pena. Não é só combustível, tem desgaste de óleo, a depreciação do meu carro. O que eu ganho não compensa. Tivemos dois reajuste de combustível e a tarifa não mudou nada”, explica.

A empresa da qual Rodrigo se refere cobra um preço base inicial e valores de duração e distância da corrida, além do chamado preço dinâmico e pedágios e outras taxas, quando aplicável.

Um outro motorista, que não quis ser identificado, diz que está ganhando pouco com os novos valores da gasolina nesse mesmo aplicativo, mas que ainda não conseguiu um emprego e por isso ainda não desistiu de trabalhar dirigindo o próprio carro. “Se aparecer outra opção de trabalho eu sairia sim porque os custos são altos. Eu também tenho um modelo SUV e é oneroso manter o veículo. É quase inviável levar algum capital para casa com esse aumento nos impostos da gasolina”, explica.

TAXISTAS