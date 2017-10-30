Motoristas que trabalham com aplicativos de transporte individual pago, como Uber, fizeram uma carreata em Vitória e em Vila Velha nesta segunda-feira (30) para protestar contra o projeto de lei que será votado no Senado nesta terça-feira (31) e que regulamenta o serviço.

Your browser does not support the audio element. Motoristas da Uber protestam contra projeto que regulamenta o serviço

Segundo alguns manifestantes, cerca de 500 motoristas participaram da carreata, que começou na Praça do Papa, por volta de 13h, passou por locais como a Praia de Camburi e a Terceira Ponte e se encerrou na Prainha, em Vila Velha, às 17h. Como os carros seguiam pela faixa central por onde passavam, o trânsito chegou a ficar lento em alguns momentos.

O motorista Thyarles Lucas diz que se o projeto for aprovado, ele será muito prejudicado. "Ficarei desempregado e com o meu carro para poder pagar. E tenho dois filhos para sustentar, totalmente sem renda."

Guilherme Lima acredita que a lei pode trazer prejuízos também para os consumidores que utilizam os aplicativos. "A qualidade do serviço vai cair, o preço vai aumentar e muitas pessoas não vão conseguir andar mais nos aplicativos porque a gente pega muitas pessoas de bairros carentes. Como taxista cobra um preço absurdo, eles não podem pagar e a gente pode oferecer um serviço para eles de qualidade.”

Para Carlos de Jesus, uma possível aprovação do projeto de lei que tramita no Senado afastaria as empresas donas dos aplicativos do país. "Eles não vão mais operar aqui no Brasil. Vão ser criadas associações e o preço vai virar a mesma coisa que o do taxista."