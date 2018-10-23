Carro abastecendo com GNV, em posto de Vitória Crédito: Eduardo Dias

A lei que determinou mudanças no formato de abastecimento com o Gás Natural Veicular (GNV) no Espírito Santo completa dois meses de vigência no próximo domingo (28). Desde o final de agosto os carros a gás não podem ser abastecidos com a ocupação de passageiros ou motorista. Segundo a norma, os funcionários dos postos também são responsáveis por checar se o cilindro de gás tem o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Essas medidas foram adotadas para aumentar a segurança no abastecimento.

O Espírito Santo registrou recentemente casos envolvendo o abastecimento de GNV. O que mais chamou atenção ocorreu no mês de julho, quando um veículo explodiu em um posto de combustíveis localizado na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. No lugar de um cilindro adequado, o veículo tinha duas botijas de gás de cozinha improvisados para receber o GNV.

O motorista Délio José Walcher, de 56 anos, alega que está se sentindo mais seguro com a nova lei. "Melhorou bastante, a segurança ficou bem mais tranquila. Talvez por falta de informação a gente aceitava isso aí. Era bem mais bagunçado. Nunca fiquei dentro do carro, para minha segurança, mas eu via muitas pessoas abastecendo dentro do carro", opinou o motorista.

Your browser does not support the audio element. Motoristas aprovam segurança após lei sobre abastecimento de GNV

O taxista Lavier Louvato diz que a nova lei ajuda a intimidar os motoristas que utilizam cilindros de gás irregulares. "Melhorou bastante, porque acaba sendo um sistema de segurança. Isso ajuda bastante para não ter gás irregular. Agora vai ser mais fácil identificar. Quem é regularizado igual a gente não vai ter problema", avaliou.

O taxista Lavier Louvato diz que a nova lei ajuda a combater os motoristas que utilizam cilindros irregulares. Crédito: Eduardo Dias

O frentista Nélio Fernandes dos Santos trabalha em um posto de combustíveis de Vitória e também aprovou a nova lei. Ele afirma que, mesmo assim, existem motoristas que se recusam a sair do veículo ou que não querem abrir o porta-malas.

"O porta-malas tem que estar aberto, se não estiver aberto a gente não pode abastecer. O passageiro tem que descer, se não descer, a gente pode se recusar a abastecer. Essa é a norma. A segurança está bem melhor agora. Antes podia ser de qualquer jeito, está bem mais seguro agora", disse o frentista.

GRANDE VITÓRIA

A reportagem da CBN Vitória visitou postos de combustíveis, na manhã desta terça-feira (23), e em todos eles o abastecimento com o GNV só acontecia após o cumprimento dos requisitos da nova lei. O gerente do posto onde aconteceu a explosão do mês de julho não quis gravar entrevistas, mas explicou que todos os frentistas do estabelecimento são autorizados a recusar fazer o abastecimento para motoristas que não queiram sair do veículo ou abrir o porta-malas.

Posto onde um carro explodiu durante abastecimento com GNV, no mês de julho, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

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