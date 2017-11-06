Crédito: Marcelo Prest

A repercussão entre os motoristas foi positiva no primeiro dia de funcionamento do sistema de estacionamento rotativo nas ruas Saturnino Rangel Mauro e Anísio Fernandes Coelho. Esse trecho de Jardim da Penha e a avenida Alexandre Buaiz, na Enseada do Suá, foram, nesta segunda-feira (06), os mais novos locais da capital a receber o parquímetro.

Your browser does not support the audio element. Motoristas aprovam estacionamento rotativo em Jardim da Penha

Muita gente disse que foi pega de surpresa, mas até essas pessoas gostaram da novidade. É o caso da médica Camila Tironi, que aprovou o parquímetro porque acha que organiza melhor o trânsito.

"Agora que eu vi a moça (do rotativo) ali em pé na esquina. Eu acho que libera vagas para gente que precisa. Por exemplo, na Praia do Canto, a gente não conseguia estacionar nunca. Era dos lojistas, que passavam o dia inteiro com os carros ali", disse.

O funcionamento do parquímetro em Jardim da Penha é apenas no trecho entre a avenida Dante Micheline e a ponte Ayrton Senna.

A analista financeira Kenia Moreti disse que antes era raro conseguir uma vaga de estacionamento na Saturnino Rangel Mauro e que agora ficou mais fácil.

"Era horrível, terrível. E olha que eu venho aqui direto. Muitas vezes, eu deixei o carro lá embaixo e andava isso tudo aqui a pé", contou.

O motorista Bartolomeu Gomes acha que muito motorista aproveitava o fato de não ser cobrado para usar a rua como um estacionamento particular. "Sou a favor, que aí se o cara não pagar, ele vai ter que tirar o carro", opinou.

Crédito: Caíque Verli

O sistema já opera na região do Tribunal de Justiça do Estado, na rua Duckla de Aguiar, no Centro, no Parque Moscoso, na Praia do Canto, em Santa Lúcia, em Bento Ferreira e na Vila Rubim. Até o final do ano, a expectativa é de que sejam 6 mil vagas em toda a capital. Segundo o secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), Tyago Hoffman, o estacionamento rotativo deve chegar em dois novos bairros até dezembro. "Até o final do ano, nosso plano de extensão anunciado prevê que nós cheguemos ainda na Praia do Suá, na parte mais comercial do bairro, e também na Cidade Alta, espaço de muito conflito pelo uso das áreas".

Crédito: Caíque Verli