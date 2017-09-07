Motoristas abrem portões e desviam trânsito na Terceira Ponte

Uma operação de resgate na Terceira Ponte na manhã desta quinta-feira (7) deixou o trânsito parado nos dois sentidos entre Vitória e Vila Velha, por quase uma hora. Uma cena inusitada foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais, durante o congestionamento. Na intenção de retornarem, motoristas que dirigiam no sentido Vitória tomaram a iniciativa de abrir um dos quatro gates no canteiro central da ponte. Os gates são os portões utilizados para inversão de trânsito.

A cena foi flagrada pelo turismólogo Jessé Siqueira, de 33 anos, que filmou toda a ação de abertura do segundo gate no sentido Vitória. O fato ocorreu por volta das 10h30. “Ninguém da Rodosol apareceu. Foi tudo de uma forma muito amadora. A população mesmo tomou a iniciativa de abrir um portão, mas não houve resposta da Rodosol para tentar liberar o trânsito”, declara o ouvinte da Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. Motorista abrem portões e desviam trânsito na Terceira Ponte

Os quatro portões instalados na Terceira Ponte, para desvio de trânsito, em situações nas quais o atendimento demore mais que 40 minutos, já estão em funcionamento. Porém, em casos de operações de resgate de pedestres na via, os gates só podem ser abertos com a solicitação bombeiros ou policiais militares, de acordo com a Rodosol.

A concessionária acrescentou, por meio de nota, que a atitude dos foi “inadequada” e “contraria as orientações” as normas de segurança no local. O comunicado não esclarece como os motoristas obtiveram êxito em abrir o portão, sem a presença de algum funcionário da Rodosol.

Nota na íntegra

A RodoSol esclarece que durante operações de salvamento de vidas na terceira ponte a determinação da interdição do trânsito é da própria equipe do corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Cabe à RodoSol operar de acordo com as diretrizes dos bombeiros e da polícia, visando a eficácia da operação.