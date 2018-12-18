Eudimar colocou um aviso no para-brisa do carro dizendo que o posto vendia gasolina adulterada Crédito: José Carlos Schaeffer

O motorista Eudimar Martins Ramos foi acionado judicialmente por um posto de combustíveis por ter alegado e exposto publicamente em seu carro, ter comprado gasolina irregular no estabelecimento. A ação de reparação de danos pedia uma indenização de R$ 38.160,00 do condutor, que colocou um aviso no para-brisa do carro dizendo que o posto vendia gasolina adulterada. O juiz Alexandre de Oliveira Borgo, do 1º Juizado Especial Cível da Serra, julgou a ação improcedente.

Your browser does not support the audio element. Motorista reclama publicamente de gasolina e é processado por posto

Eudimar afirma ter tido um prejuízo após ter abastecido R$ 50 de gasolina em um posto da Rede Atlântica, localizado em Carapina, na Serra. Ele conta que, depois de abastecer, tentou sair com o veículo mas não conseguiu. “Na hora que dei a partida no carro, eu senti um funcionamento meio estranho. Eu acelerava e parecia que ele estava agarrado em alguma coisa. O carro não tinha rotação”, disse.

Depois de notar o problema, Eudimar diz que a funcionária do posto se negou a retirar o combustível e a fazer o teste da bomba, que comprova a qualidade da gasolina. Já com o carro na oficina, ele afirma que teve o retorno do mecânico de que o problema era o combustível. O prejuízo, segundo ele, foi de R$ 850 reais.

Eudimar conta que voltou ao posto três dias depois, mas não teve assistência. Insatisfeito com o modo como o posto conduziu a situação, ele expressou sua indignação no para-brisa. De acordo com o processo, estava escrito no carro: “Gasolina ruim! Posto Atlântica. Cuidado, adulterado". Após grande repercussão, inclusive nas redes sociais, ele conta que foi processado.

“Eu sou vítima de um esquema e estou sendo processado por um posto da Rede Atlântica por ter denunciado”, afirmou.

PROCESSO

Diante da situação, o posto entendeu que a atitude do consumidor feriu sua imagem e entrou com uma ação na Justiça pedindo a condenação de Eudimar por danos morais no valor de R$ 38.160,00, além da retratação do ocorrido em redes sociais ou em um veículo de imprensa.

No entanto, no dia 7 de dezembro, o 1º Juizado Especial Cível da Serra julgou a ação improcedente. O advogado que representa o posto na ação, Marcos Pereira Cabral, informou que o cliente ainda não definiu se vai recorrer, ou não, da decisão.

A distribuidora Atlântica Petróleo informou que não é alvo de investigação na Operação Lídima. Disse ainda que foi fiscalizada pela Agência Nacional do Petróleo no dia 3 de dezembro, e foi autorizada a manter as suas operações, pois nenhuma irregularidade foi constatada.

A Atlântica ressalta que o combustível que distribui para postos de sua bandeira é exatamente o mesmo de outras distribuidoras que abastecem o Estado. E que, embora os postos ostentem a bandeira da distribuidora, a operação e funcionamento de cada um são responsabilidades do proprietário, ou seja, a distribuidora não exerce qualquer influência, controle ou administração do produto que é vendido na bomba.

A Agência Nacional do Petróleo informou que está analisando a gasolina vendida no posto para tomar providências.

OPERAÇÃO LÍDIMA

Investigadores que atuam na Operação Lídima, que desarticulou uma quadrilha que falsificava combustível em quatro estados brasileiros, descobriram que até material de construção era usado para disfarçar a gasolina adulterada e prejudicar milhares de consumidores.

A operação foi deflagrada pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo, e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual. Dezessete pessoas foram presas na primeira fase da investigação, ocorrida no último dia 3 de dezembro, entre empresários, donos de distribuidoras, de postos de combustíveis e funcionários.